Bakan Muş: 2020'de Venezüella'dan 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir

Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var.



Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim;



2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir.



2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır.