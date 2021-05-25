Bakan Muş: 2020'de Venezüella'dan 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Venezüella'dan peynir ithalatı yapıldığı iddialarına ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı.
Bakan Muş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır."
Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 25, 2021
Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim;
2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir.
2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır.
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