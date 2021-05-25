Hürriyet yazarı Fırat: Tablo pek iç açıcı değil ancak iki ülke yetkililerinde de 'iyi bir başlangıç' temennisi hâkim

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Türkiye - ABD ilişkileriyle ilgili olarak "Tablo pek iç açıcı değil" dedi. Fırat, "İki ülke yetkililerinde de 'İyi bir başlangıç' temennisi hâkim" ifadesini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, 'Ortaklık yok... Peki iyi bir başlangıç olur mu?' başlığıyla yayımlanan yazısında Türkiye - ABD ilişkilerine değindi.

Soğuk savaş döneminde 'Stratejik ittifak' tanımlanan ilişkilerin daha sonra bölgesel konjonktüre dayalı 'Güçlendirilmiş ortaklık' ve 'Stratejik ortaklık' adını aldığını belirten Fırat, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ise bunun adının 'Model ortaklık' olduğunu söyledi.

"Bugün ise bir adı yok... Yok çünkü Türk-ABD ilişkileri artık yukarıdaki isimlere ait modellemelerin hiçbirine uymuyor. Kimilerine göre ilişkiler tarihin en kötü seviyesinde, kimilerine göre 15 Temmuz darbesinin sorumlusu olan ABD, 'üst akıl' kimliğiyle Türkiye’ye daha nice kötülükleri yapmaya hazırlanıyor" diyen Fırat, şöyle devam etti:

"Bu görüşlerin aksine iki ülkenin birbirinden vazgeçemeyeceğini, işbirliği alanlarına odaklanarak, kazan-kazan anlayışı ile mutlaka bir çözüm yolu bulunacağını söyleyenler de var. Zaman ve gelişmeler hem gerçeği ortaya çıkaracak hem de iki ülke ilişkilerine yeni bir isim konulup konulamayacağını."

Kritik görüşmeye doğru

İki ülke arasında çeşitli seviyelerde görüşmelerin sürdüğünü, hiç şüphesiz bu süreçte en kritik tarihin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bir araya geleceği 14 Haziran olduğunu söyleyen Fırat, "Bu görüşmenin hazırlıkları ise bu hafta yapılacak. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman cuma günü Ankara’da olacak. Bir yandan iki liderin yüz yüze görüşmelerinde ele alabilecekleri konular değerlendirilecek, bir yandan da iki ülke arasındaki sorunlar konuşulacak" diye yazdı.

ABD Bakan Yardımcısı Sherman'ın hem hükümet yetkilileri ile hem de sivil toplum örgütleriyle görüşeceğini aktaran Fırat, şunları kaydetti:

"Bu ziyaret öncesinde artık stratejik ortak, güçlendirilmiş ortak, model ortak olarak adlandıramayacağımız Türk-Amerikan ilişkilerinde durum tespiti yapacak olursak: FETÖ hâlâ ABD’de... İade sürecinin başlaması için Türkiye’nin gönderdiği koliler ise muhtemelen ABD’nin Adalet Bakanlığı’nın deposunda unutuldu.

'ABD’li komutanlar terör örgütüne ziyaretlerde bulunuyor'

ABD’nin YPG/PYD/PKK ile yakın bağı sürüyor. Türkiye’nin ise terörle mücadelesi... Bir yanda Türkiye kararlılıkla operasyonlarını sürdürürken diğer yanda ABD’li komutanlar terör örgütüne ziyaretlerde bulunuyor.

Halk Bankası davası sürüyor. Türkiye’deki algı, ABD’nin davayı bir koz olarak elinde tuttuğu ve isterse kullanabileceği yönünde. Seçim kampanyasında 'muhalefeti destekleyerek, Erdoğan’ı devirmekten' bahseden Biden, başkanlık koltuğuna oturduktan üç ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 'Ermeni soykırımı' ifadesini kullanacağını söylemek için aradı.

Meşhur S-400 sorunu duruyor. ABD’nin o konudaki tavrı net, paketlenip kaldırılmasını istiyorlar. Bunlar artık Türkiye’de hemen herkesin 'iki ülke ilişkilerindeki sorunlu alanları sayın' deyince, bir çırpıda söyleyeceği maddeler. Bu maddelere ABD’nin Rusya kaygısını, demokrasi ve insan hakları konusundaki uyarılarını, İsrail-Filistin çatışmaları nedeniyle Erdoğan’ın açıklamalarının ardından yükselen tansiyonu da ekleyebiliriz."

Fırat, "Kısacası tablo pek iç açıcı değil. Masa üstündeki yüklü sorunlar ne Biden yönetimi görevi devraldıktan tam dört ay sonra gerçekleşecek ilk üst düzey ziyarette, ne de Erdoğan ve Biden yüz yüze görüşmesinde bir anda çözülebilir" ifadesini kullandığı yazısında sözlerini şöyle noktaladı: