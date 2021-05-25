Bahçeli'den Soylu'ya destek: Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sedat Peker'in hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi. Bahçeli, "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek" diyerek Soylu'nun yalnız olmadığını ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında gündemde yer alan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözlerine "Fiile odaklanıp faile sırt çeviremeyiz. Her zaman büyük resme odaklanmalıyız. Maşayı değil, tutan ve tutturan elleri görebilmeliyiz" diye başlayan Bahçeli, 'bugüne kadar akıntıya kapılıp, onun bunun dolduruşuna gelerek siyaset yapmadıklarını' söyledi.

Bahçeli, "Dibi görünmeyeden sudan su içmedik, hele hele korkuya hiç rehin düşmedik. Samanlıkta olmayan iğneyi arayanlarla, lafla peynir gemisi yürütme gayretindeki şaşkınları ciddiye almadan onları ipin üzerinde yürüyen cambazlarla baş başa bıraktık" ifadesini kullandığı açıklamasına şöyle devam etti:

'Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiyemizdir'

"Karanlık operasyonların hedefi haline getirmek için uğraşanlara, zemin yoklayanlara taviz veremeyiz. Göz yumamayız. Açık seçik görüyoruz ki Türkiye'nin çevresindeki sisli ve sinsi kuşatma sertleşmektedir. Emel sahipleri kartlarını açık oynamaktadır. Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiyemizdir. Hedef milli birlik ve huzur ortamımızdır. Kale duvarlarımızı yıkmak maksadıyla sinerjisini ve sistemsel enerjisini Türkiye düşmanlığından alan bir tezgah kurulmuştur.

CHP bu pis senaryonun alt yüklenicisi, üst figüranıdır. 6 ay içinde başka bir Türkiye görüleceğini söyleyen Kılıçdaroğlu kaosun bekçisi, krizin çeşnicisi konumundadır. HDP ise tetikte bekleyen fitnedir."

Akşener'e: Rize'ye ziyareti anlaşılıyor ki baştan ayağa olay çıkarmak için tasarlanmıştır

Bahçeli, konuşmasının bu noktasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretinde yaşananları değerlendirdi.

"Asıl bizi düşündüren, İP'in başkanının üstlendiği provokatörlük rolüdür. Siyonizme gülücükler saçan bu şahsın, Rize'nin ilçeleri İkizdere ve Çayeli ilçelerini ziyaret ederek olaylara sebebiyet vermesi, mercek altına alınmalıdır. Nasıl bir oyunun sahnelenmeye çalışıldığı fark edilecektir" ifadesini kullanan Bahçeli, şöyle konuştu:

"İP Başkanı'nın bile bile, inadına yapar gibi, sanki toplumsal huzursuzluğun fitilini tutuşturmak için Rize'ye gitmesi yalnızca öngörüsüzlükle izah edilemez. Siyasi hayatı kumpaslarla, yalanlarla, çıkar hesaplarıyla heba olmuş bu şahsın Netanyahu benzetmesinden sonra Rize'ye ziyareti anlaşılıyor ki baştan ayağa olay çıkarmak için tasarlanmıştır."

'Biz her şeyin farkındayız'

Bahçeli, devamında adını anmadan organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in iddialarına değindi. "Devleşmiş millet iradesi çözülmek ve dağıtılmak istenmektedir. Mesnetsiz iddiaların, gündeme taşınan iftiraların, bölgesel ve küresel operasyonlardan bağımsız ele alınması bize göre mümkün değildir" diyen Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi. Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kimse aklımızla alay etmesin, biz her şeyin farkındayız. Devletin hükmü şahsiyetini, milletin kutlu varlığını uçuruma çekmek üzere ifa edilen şirret kampanyayı görüyor ve takip ediyoruz.

Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir. Hiç kimse TSK'nın onurlu komuta heyetine çamur atamayacaktır. TSK'nın ve İçişleri Bakanı'nın yalnız olmadığını özellikle ve önemle ifade ediyorum. Konu irademizin korunmasıdır. Konu devletimizin saygınlığı ve bekasıdır.

'Bu meselede tarafsız kalmak Türkiye'ye kast etmek için kullanılan çevrelere destek vermektir'

Herkes yerini yurdunu bilmek zorundadır. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz. Sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez. Sayın Binali Yıldırım'ı evladıyla birlikte töhmet altında bırakmak, uyuşturucu ticareti ile ilişkilendirmek müfteriliktir. Bu meselede tarafsız kalmak Türkiye'ye kast etmek için kullanılan çevrelere destek vermektir."

'Biden lobisinin zehir ve zillet saçan niyetleri Türkiye Cumhuriyeti'ni düşüremeyecektir'

Bahçeli, ABD Başkanı Joe Biden'a da tepki göstererek "Seçilmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için faal halde olanlara bedeli ne kadar ağır olsa bile izin verilmeyecektir. Biden lobisinin zehir ve zillet saçan niyetleri Türkiye Cumhuriyeti'ni düşüremeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır. Biden'ın muhalefeti pışpışlayıp Cumhur İttifakı'nı hedef alması sonu hüsran olacak bir maceraya atılmaktır. İktidar ruhsatını ABD değil, kovboylar değil, güç odakları değil büyük Türk milleti vermektedir" diye konuştu.

'Nefret salgını vebadan daha büyük hasar vermektedir'

Bahçeli, konuşmasının son kısmında Avrupa Birliği’nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini 'Ankara, mevcut olumsuz eğilimi tersine çevirmezse' askıya alması çağrısında bulunduğu raporun kabul edilmesini eleştirdi.

"Avrupa Parlamentosu'nun çağrısı ayaklarımızın altında çiğnenmeye müstehaktır. 19 Mayıs'ta kabul edilmesini de manidar bulduğumuzu belirtmek isterim" diyen Bahçeli, şöyle devam etti: