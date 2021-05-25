Murat Yetkin: Soylu, Erdoğan'a 'Beni göndermeyecekseniz bana doğru dürüst sahip çıkın' çağrısı yaptı

Gazeteci Murat Yetkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladığı Habertürk TV yayınını değerlendirdi.
Soylu'nun "İstifa edecek misiniz?" sorusuna "Hiç düşünmedim" yanıtını verdiğini hatırlatan Yetkin, "Programı tek cümleye indirgemeye kalkarsak elimizdeki cümle İçişleri Bakanının bütün bu iddialar karşısında istifa etmeyeceği olur" dedi. Yetkin, şöyle devam etti:
- "Diğer bütün soru, yanıt ve geçiştirmeleri bu cümle altına yerleştirmeye kalkarsanız bulacağınız ise, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, 'Ben gitmiyorum, istiyorsanız siz gönderebilirsiniz' çağrısıdır. Bir başka açıdan da 'Göndermeyecekseniz bana doğru dürüst sahip çıkın' çağrısı.
- Peker videolarını mafya dizilerine benzetenler için söylüyorum, dün akşam Habertürk’teki yayınla ikinci perde açılmış sayılır; hükümet ve AK parti içindeki dengeleri de tartışmaya başlayacağımız perde. Çünkü, yasak savar gibi verilen birkaç demeç dışında, Soylu 'kendimi yalnız hissetmiyorum' dese de ne AK Parti ne de MHP’den o eski sahipleniş var. Soylu’nun daha programın başında 'Sessizlik hâkim' demesi, bir şikâyet tonu da taşıyordu zaten."
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