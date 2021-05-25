Murat Yetkin: Soylu, Erdoğan'a 'Beni göndermeyecekseniz bana doğru dürüst sahip çıkın' çağrısı yaptı

Gazeteci Murat Yetkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Beni göndermeyecekseniz bana doğru dürüst sahip çıkın" çağrısı yaptığı görüşünü dile getirdi.

Gazeteci Murat Yetkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladığı Habertürk TV yayınını değerlendirdi.

Soylu'nun "İstifa edecek misiniz?" sorusuna "Hiç düşünmedim" yanıtını verdiğini hatırlatan Yetkin, "Programı tek cümleye indirgemeye kalkarsak elimizdeki cümle İçişleri Bakanının bütün bu iddialar karşısında istifa etmeyeceği olur" dedi. Yetkin, şöyle devam etti: