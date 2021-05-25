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    42 yaşındaki Yana Kryvosheia’

    Antalya'dan annesine 'Zirvedeyim' mesajı atan kadından 22 gündür haber alınamıyor

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105251044580712-antalyadan-annesine-zirvedeyim-mesaji-atan-kadindan-22-gundur-haber-alinamiyor/

    Dağ tırmanışı için Ukrayna'dan Antalya'ya gelen Yana Kryvosheıa'dan 22 gündür haber alınamıyor. Annesine "Zirvedeyim" mesajı attıktan sonra sırra kadem basan Ukraynalı turisti bulmak için JAK, AFAD ve UMKE ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışmaları devam ediyor.

    Dağ tırmanışı için ülkesi Ukrayna’dan Antalya’ya 1 Mayıs Cumartesi günü gelen 42 yaşındaki Yana Kryvosheia’dan 3 haftadır haber alınamıyor. 

    1715 metre yükseklikteki Geyiksivrisi bölgesine tırmanış için çıkan dağcı kadın, 2 Mayıs Pazar günü annesine "Zirvedeyim" mesajı attıktan sonra sırra kadem bastı.

    Telefon sinyallerinin en son 4 Mayıs Salı 14.00'da alınan kadını arama kurtarma çalışmaları Jandarma Arama Kurtarma ekibi tarafından yapılıyor. Öte yandan kayıp kadının daha öncede Antalya'ya gelip tırmanış yaptığı belirtildi.

    'Hiçbir problemi yoktu'

    Yana Kryvosheıa'nın avukatı Ruslana Pasecınıc, “Kayıp şahsın ailesi tarafından bilgi geldi. Ben de aramalara dahil oldum. Kendisi Ukrayna vatandaşı, Antalya’ya turistik amaçlı geldi. Dosyaya dahil olduk. Neler yapıldığın şahit olduk. Bizzat Jandarma ile beraberdim. Ayın 1’inde Antalya’ya geldi. Transfer olup Geyiksivrisi Kampına geldi. Antalya'ya dağcılık yapmaya gelmişti. 1 Mayıs tarihinde gelip kamp kurmuş ve 2 Mayıs’ta zirveye çıkıp annesine mesaj atmış saat 11.00 civarında. Annesine ‘ben zirvedeyim’ yazmış. Bir daha kendisinden haber alınamamış. Hiçbir problemi yoktu. Kendisini kampa getiren şoför, hiçbir sorun görmediğini, normal ve konuşkan olduğunu söyledi" diye konuştu.

    'En son telefon sinyali 4 Mayıs’ta gelmiş'

    Sinyalin en son 4 Mayıs'ta geldiğini söyleyen Avukat Pasecınıc, şunları ekledi:

    "Jandarmanın yaptığı detaylı aramaya şahit oldum. Telekom'dan da bilgi istendi. Koordinatları ortaya çıkarmak için. Henüz hiçbir şey bulunamadı. Hatta Ankara’dan da Jandarma Arama Kurtarma ekibi geldi dün helikopterle, 20 kişilik bir grup. Onlarda şu an arıyorlar. Bulana kadar çalışmalar devam edecek. En son telefon sinyali 4 Mayıs’ta gelmiş saat 14.00'da. En son sinyal Manavgat'ı gösteriyor ama bunun bir baz istasyonu olduğu belirlendi. Arama kurtarma ekibiyle beraber zirveye kadar ulaştık. Orada gece kalındı, ertesi gün de inildi. Drone çalışmaları da yapıldı. Çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin Ukraynalı bir turistin kaybolmasına gösterdiği ilgiye memnunuz. Hatta civardaki köydeki insanlar bile faaliyete katıldı. Herkes seferber oldu."

    Ukrayna Konsolosluğu’nun da konu ile ilgili olduğuna değinen Avukat Pasecınıc, "Arama çalışmalarında, JAK ekibi vardı. Akşam jandarmada bir toplantı yapılmış. Toplantıya kaybolan şahsın akrabaları, arkadaşları, Ukrayna Konsolosluğu katıldı. Bir özet yapıldı. Daha sonra neler yapılacağı konuşuldu. Arama çalışmaları gündüzleri devam ediyor, dağ olduğu için gece aranamıyor. Her gün hava şartlarına göre değişiyor arama saatleri. Kaybolan kişi, Geyiksivrisi Dağında zirveye çıktı. O dağın eteklerinde, daha çok doğu tarafında arama çalışmaları yapılıyor" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    UMKE, AFAD, Yana Kryvosheıa, Ukrayna, Antalya, tırmanış, Dağ
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