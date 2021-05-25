Kılıçdaroğlu: Kirlenen Türkiye'yi temizleme görevini tarih bize verecektir, göreceksiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

- Hepinizin kafasında ciddi sorunların oluştuğunu biliyorum, düşünen herkes gelişmelerden büyük kaygı duyuyor. Şu soru bazen espriyle soruluyordu; şimdi ciddi ciddi soruluyor 'Ne olacak bu memleketin hali' diye. Hiç kaygı duymayın, bu ülkede hepimiz bir isek Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak için mücadele edeceğiz. Kirlenen Türkiye'yi temizleme görevini tarih bize verecektir, göreceksiniz.

- Soru şu, Türkiye neden bu hale geldi? 19 yılın sonunda Türkiye neden bu hale geldi? Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir Türkiye, Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödeyen bir Türkiye neden bu hale geldi? Neden ayrıştırılıyor bu Türkiye? Hangi siyasi akıl bunu yapıyor? O siyasi aklı, akılsızlık demek lazım aslında. Toplumu birleştirmek varken, kaynaştırmak varken, neden insanlar ayrışıyor? Neden böyle bir politika güdülüyor?

- Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye bu kadar kirlenmemişti. Değerli arkadaşlarım, iktidara geldiklerinde 'yoksulluk olmayacaktı', şimdi diz boyu. 'Yolsuzluk olmayacaktı'. Şimdi AK Parti denince eşittir yolsuzluk.