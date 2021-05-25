Soylu'dan Bahçeli'ye: Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik olarak "Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine destek açıklamasında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulunan Soylu, "Devlet-i Ebed Müddet anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz" dedi.

"Devlet-i Ebed Müddet" anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 25, 2021

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