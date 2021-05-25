Adıyaman'da ‘Ne bakıyorsun' kavgası: 2 Yaralı

İHA'nın haberine göre Adıyaman Gölbaşı ilçesinde, yürüyen bir grup, yanlarından geçen Hacı Cem Şeker'e, ‘Ne bakıyorsun' bahanesiyle tartışmaya başladı.

Grup ile tartışmaya başlayan Hacı Cem Şeker, aniden grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Oğlunun bıçaklandığını gören Hacı Cem Şeker'in babası Hüseyin Şeker, oğlunu kurtarmak istedi. Sokak ortasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıkları gencin babasını gören şahıslar plakası belirlenemeyen araçlarına binerek kaçmaya çalıştı.

Bıçaklanan oğlunu kurtarmak isteyen babaya çarpıp kaçtılar

Şahıslar, oğlunun yanına doğru koşarak gelen Hüseyin Şeker'e de araçlarıyla çarpıp yaraladıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kanlar içerisinde yere yığılan baba ve oğul, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan ve daha sonra araçlarıyla kaçan kimliği belirsiz şahısların yakalanması için çalışma başlattı.