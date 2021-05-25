FSB: IŞİD'in 9 Mayıs kutlamaları sırasında gerçekleştirmeyi planladığı saldırı önlendi

Rusya vatandaşı olan IŞİD üyesinin 22 Nisan'da Stavropol Kray'da yakalandığını belirten FSB, militanın 9 Mayıs'ta Norilsk kentinde insanların yoğun olarak toplandığı yerlerde el yapımı patlayıcıyla saldırı planlandığını ifade etti.

FSB, Norilsk'teki bir apartmanda IŞİD militanı tarafından teçhiz edilen gizli bodrumda yapılan aramada patlayıcı maddelerin ele geçirildiğini, kullanılan iletişim araçlarında ise patlayıcı düzenek kurma talimatlarının, Zafer Günü kutlamaları sırasında askeri tören konvoyunda saldırıyı gerçekleştirmeleri için bir dizi kişiyi ikna etme çabalarına tanıklık eden yazışmaların bulunduğunu vurguladı.

FSB, IŞİD militanı hakkında terör eylemi düzenleme girişimi nedeniyle dava açıldığını belirtti.