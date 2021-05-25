Erdoğan: İslam düşmanlığına karşı yürüteceğimiz mücadelenin stratejisini içeriyi de kapsayacak şekilde belirlemeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı ülkelerine İslam düşmanlığı konusunda uyarılarda bulunurken "Kendi ülkemizde bile bu hastalığın çeşitli tezahürleriyle karşılaştığımızı unutmamalıyız" dedi. Erdoğan, "İslam düşmanlığına karşı yürüteceğimiz mücadelenin stratejisini içeriye de kapsayacak şekilde belirlememiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu. Sözlerine sempozyuma katkı verecek kişilere teşekkür ederek başlayan Erdoğan, "Karşımızdaki meselenin İslamofobi, yani İslam korkusu değil, düpedüz İslam düşmanlığı olduğunu belirtmek istiyorum. Batı başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde İslam düşmanlığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır" dedi.

"Anadolu'yu ve Kudüs'ü ele geçirme hülyasıyla gerçekleştirilen Haçlı seferleri yıkımlarla dünya tarihinin seyrini değiştirmiştir. Batı, Türklerin şahsında somutlaştırdığı Doğulu toplumlara karşı kinini oryantalizm adı altında korumuştur" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Günümüzdeki İslam düşmanlığı dalgası çok daha sinsi ve örtülü yöntemlerle yürütülmektedir. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e, dini tercihlerini ifade edenlere yönelik saldırılar devletler tarafından himaye edilmekte ve desteklenmektedir. Batı'da ırkçı ve islam düşmanı saldırılar son beş yıl için yüzde 250, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 700 artmıştır.

Son 5 yılda, en büyük 5 AB ülkesinde sivil toplum kuruluşlarına 15 binin üzerinde islam düşmanlığı vakası bildirilmiştir. Önceleri İslam düşmanlığını 'İslami terör' yaftasıyla sunanlar, artık tüm Müslümanları hedef almaktan kaçınmıyorlar. Kendilerini kültürel olarak üstün görenler, Müslümanlar başta olmak üzere diğer tüm gruplara ayrımcılık yapıyor.

Asırlar boyu bizzat aydınlarını kullanarak kuşaklar boyunca kendi toplumlarını İslamla özdeşleştirdikleri Türk korkusuyla yetiştiren Avrupa, böylece siyasi dağınıklığının yol açtığı sorunları saklamayı başarmıştır.

'Ülkemizde yıllardır süren laiklik tartışmalarının gerisinde, dini özgürlüklerin yasaklanması niyetinin yol açtığı gerilimler var'