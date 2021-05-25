Tokkal ailesi cinayeti davasında karar çıktı

Eskişehir Emel ve İlkay Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Şerif Boğa, biri ağırlaştırılmış 3 kez kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir’de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 29 yaşındaki Mehmet Şerif Boğa, mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına maktul Emel Tokkal'ın ilk eşinden olan kızı Beyzanur Kayaalp ve yakınları da katıldı.

Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı; İlkay Tokkal’ı 27 yerinden ve Emel Tokkal’ı 18 yerinden bıçaklayarak ‘Canavarca hisle öldürme’, 4 yaşındaki Ali Doruk Tokkal’ı 4 yerinden bıçaklayarak ‘Kasten öldürme ve Delilleri yok etme’ sabit bularak sanığın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etmişti.

Boğa: Benim vicdanım rahat

Karardan önce son savunmasını yapan Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa, şunları söyledi:

"İlkay ile Emel'e ait evi aldım ve parasını ödedim. Bu insanlarla yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. İlkay'ın babası koronadan vefat ettiğinde defin işlerine ben koştum. Ben böyle bir şeyi nasıl yapabilirim? Onları nasıl öldürebilirim. Benim vicdanım rahat. Olan çocuklarıma, aileme olacak. Suçsuzum beraatimi istiyorum. Katil ben değilim, katil dışarıda bir yerde."

'Sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi'

Tüm delilleri inceleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Şerif Boğa’yı 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, İlkay ve Emel Tokkal çiftini 'kasten öldürmek' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Ne olmuştu?

Eskişehir’de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal, eşi Emel Tokkal ile oğulları Ali Doruk, geçen Şubat ayında evlerinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nce kurulan özel ekip, çevredeki 450 mobese ile güvenlik kameralarından 700 saatlik görüntüyü inceleye almıştı. Olayın ardından kendisini yere atarak gözyaşı döken İlkay Tokkal’ın eski ortağı, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şerif Boğa’nın katil zanlısı olduğu belirlenerek gözaltına alınmıştı.

Boğa’nın evinin bodrumunda yapılan aramada ele geçirilen kanlı çorap ve ayakkabı ile kıyafetler, Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü’nde öldürülen Tokkal ailesi üyelerinden alınan kan ve DNA örnekler ile karşılaştırılmıştı. Yapılan incelemede Boğa'ya ait eşyalardaki kan lekeleri kurbanlara ait kan örnekleriyle eşleşmişti.