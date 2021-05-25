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    18 yaş altına BES imkanını sağlayan karar yürürlükte

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    Sigortacılık ile diğer bazı alanlara ilişkin kanun yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) birikim yapabilecek.

    Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

    Kanuna göre, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin adı 'Finansal İstikrar Komitesi' olarak değiştirildi.

    Finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı bir şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında işbirliği ve eşgüdümün sağlanması için Finansal İstikrar Komitesi kurulduğu bildirildi.

    Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022'ye kadar kullandıkları kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşebilecek. Bu kapsamda kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülen tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Sağlanan kredi faiz veya kar payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Bu madde kapsamına giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanacak.

    18 yaş altı için BES birikimine imkan tanındı

    Ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) birikim yapabilecek. Yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan ve şartları uyan dernek, vakıflar ve sandık gibi tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 1 Ocak 2021 itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlarını, 31 Aralık 2023'e kadar kısmen veya tamamen BES'e aktarabilecek.

    BES'e aktarılan tutarlar gelir vergisinden muaf olacak. Bu kapsamda aktarım yapan üyeler, aktarım tarihinden itibaren 3 yıl içinde maluliyet ve ölüm haricindeki bir nedenle sistemden ayrılamayacak.

    Özel Riskler Yönetim Merkezi kuruldu

    Yurt içinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında güçlük bulunan riskler, nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler ile sigorta edilmesinde kamu yararı bulunan riskler için teminat sağlama, sigorta veya reasürans havuzları kurma veya kurulmasını koordine etme, sigorta ve reasürans şirketleri arasında işbirliği yapılmasını sağlama, oluşturulacak havuz, organizasyon veya işbirliği mekanizmalarının yürütülebilmesi için tüzel kişiliği haiz Özel Riskler Yönetim Merkezi kuruldu.

    Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, ibraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi, 31 Mayıs 2021'e kadar duracak. Bu çeklerin belirtilen tarihler arasında ibraz edilmesi ve çek karşılığının tamamen bulunması halinde ödeme yapılacak. Çek karşılığının bulunmaması veya kısmen bulunması halinde ise "karşılıksızdır" işlemi yapılmayacak. Belirtilen tarihler arasında ibraz edilmeyen veya ibraz edildiği halde "karşılıksızdır" işlemi yapılmayan çekler, 1 Haziran 2021'den itibaren, kalan ibraz süreleri içinde ibraz edilebilecek.

    Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, ibraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çekler bakımından yapılan ibraz, ödeme ve diğer işlemler sebebiyle ilgililerin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacak.

    Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görev sürelerini, üç defa ile sınırlı olmak üzere beşer yıllığına uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

    Öte yandan, kanunda Kovid-19'un olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle turizm sektörün desteklenmesi için de düzenleme yapıldı.

    Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

    Etiketler:
    Resmi Gazete, Emeklilik, Emekli, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Sigorta
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