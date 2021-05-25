TBMM, Hakimler Savcılar Kurulu'na atanacak 7 üyeyi belirledi

Meclis’te 21 adaydan 7 üye seçimle belirlendi.

HSK’nın yeni üyeleri, Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey oldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Hâkimler ve Savcılar Kurulunun TBMM kontenjanına ayrılan üyeleri, demokrasi ve uzlaşma zemininde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı temelinde belirlendi. Bu olumlu tabloya emek ve katkı sunan tüm siyasi partilere ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.” İfadesini kullandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun TBMM kontenjanına ayrılan üyeleri, demokrasi ve uzlaşma zemininde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı temelinde belirlendi. Bu olumlu tabloya emek ve katkı sunan tüm siyasi partilere ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) May 25, 2021

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