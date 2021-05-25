Rize İyidere liman projesi kapsamında ihtiyaç duyulan deniz dolgusu malzemesini karşılamak amacıyla İkizdere'de açılmak istenen taş ocağı İstanbul Kadıköy'de İkizdere Dernekler Federasyonu (İDEF) tarafından protesto edildi.
Kadıköy'de İkizdere protestosu https://t.co/IvUJCwOZ98 pic.twitter.com/DeywxoNZC3— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 25, 2021
İDEF Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz'ın yaptığı basın açıklamasının ardından eylem bir süre sonra sona erdi.
Rize'nin İkizdere ilçesinde taş ocağı projesine karşı İstanbul Kadıköy'de bir protesto eylemi gerçekleştirildi pic.twitter.com/P5tJ61kixy— Onur Özovalı (@OnurOzovali) May 25, 2021
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