Mansur Yavaş'tan Ankara'ya yeni otobüs paylaşımı: '2013 yılından sonra ilk defa'

Mansur Yavaş, Twitter üzerinden yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2013 yılından sonra ilk defa Ankara'mıza otobüs almanın heyecanı içindeyiz. İhalesi tamamlanan tüm otobüslerin alım sözleşmesi için yarın 11.00'de imza töreni düzenleyeceğiz. Başkentimize hayırlı uğurlu olsun."

2013 yılından sonra ilk defa Ankara'mıza otobüs almanın heyecanı içindeyiz.



İhalesi tamamlanan tüm otobüslerin alım sözleşmesi için yarın 11.00'de imza töreni düzenleyeceğiz.



Başkentimize hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/cschSppJGz — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 25, 2021

​Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, yeni otobüslerin renk ve tasarımlarının başkentliler tarafından belirlenmesini istemiş ve bunun için bir anket düzenlemişti.