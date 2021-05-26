Erzincan’da 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.37'de Otlukbeli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7.34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 25, 2021
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Otlukbeli (Erzincan)
Tarih-Saat : 26.05.2021, 00:37:51 TSİ
Enlem : 40.0185 N
Boylam : 40.0676 E
Derinlik : 7.34 km
Detay : https://t.co/yOrX4wjoJD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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