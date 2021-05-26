Sedat Peker'in kardeşinin ismini verdiği emekli Orgeneral Galip Mendi konuştu

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddialarının yer aldığı dilekçeyi, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti.

Kıbrıs'a Korkut Eken ile birlikte gittiklerini kaydeden Atilla Peker, "Kıbrıs'ta Sivil Savunma Daire Başkanlığı'na gittik. Orada Kurmay Albay Galip Mendi ile tanıştım. Yardımcısı Enver Tosun Yarbay ile tanıştım. Sonrasında yan odada Korkut Eken Uzi marka silahı bana verdi, bu silahın nasıl kullanılacağını ve susturucunun nasıl sökülüp takılacağını bana öğretti" ifadelerini kullandı.

Odatv'den Can Özçelik'in haberine göre, konuya ilişkin açıklamada bulunan eski Jandarma Emekli Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, "Bu ülkeye 50 yıla yakın zaman hizmet etmiş biri olarak söylenenleri duyunca üzülüyorum" dedi.

Mendi, hakkındaki iddialara dair şunları söyledi: "1994-1996 arasında Sivil Savunma Daire Başkanlığı'nda görevliydim. 1996 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığına tayinim çıktı. Tayinimden hemen önce gazeteci Kutlu Adalı öldürüldü. Kıbrıs’taki bir grup Sivil Savunma Daire Başkanlığı’nı Türk Mukavemet Teşkilatı’nın devamı gibi görüyordu. Olaydan sonra da sanki bununla bağlantılı gibi gösterilmeye çalışıldı. Bu olayın bizimle uzaktan yakından bir ilgisi yok."

Korkut Eken'in Atilla Peker ile kendisine geldiğini kabul eden Mendi, "Korkut Eken Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmış bir büyüğümüz. Saygı duyduğum bir kişi. Kahraman bir subay. Beni de ziyaret etti. Yanında da Atilla Peker isimli kişi vardı. Ama o gün adını bilmiyordum. Onun Sedat Peker’in kardeşi olduğunu sonradan öğrendim" diye konuştu.

'Eken'in elinde bond çanta vardı'

Atilla Peker'in, "Galip Mendi ile tanıştım. Sonra yan odada Korkut Eken Uzi marka silahı bana verdi" şeklindeki iddiasına da yanıt veren Galip Mendi, “Korkut Eken’in yanında bond çanta vardı. Ama içinde ne vardı onu bilemiyorum" dedi.

'Eken, PKK ile ilgili istihbarat geldiğini söyledi'

Korkut Eken'in, bazı PKK mensuplarının Kıbrıs'ta tedavi edildiğine dair istihbarat olduğunu ve bu sebeple geldiklerini anlattığını söyleyen Mendi, şöyle devam eti: "O dönem Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı’ydı. Korku Eken, Hasan Kundakçı’yla da görüştü. Korkut Eken bana Kutlu Adalı ile ilgili bir şey söylemedi. PKK ile ilgili istihbarat çalışması yapılacağını söyledi. Biz de kendisine Beyaz Renault marka Toros aracı tahsis ettik. Zaten biz Lefke’deydik. Kutlu Adalı Lefkoşa'daydı."

Kutlu Adalı’nın öldürülmeden önce Aziz Barnabas Manastırı baskınına ilişkin yazılar yazdığını ifade eden Galip Mendi, "Sivil Savunma Daire Başkanlığı’nın silahlı bir gücü yoktu. Barış Kuvvetleri Komutanlığı bir ihbar alıyor ve PKK’nın o çevreye silah gömdüğü bilgisine ulaşıyor. Orada arama yapılıyor. O aramada kullanılan Beyaz Renault marka Toros araç Sivil Savunma Daire Başkanlığı tarafından tahsis edilmişti. O aramada bu aracın gözükmesinden dolayı da Kutlu Adalı, Aziz Barnabas Manastarı baskınında kullanılan aracın aynı araç olduğunu yazdı" bilgisini paylaştı.

'AİHM'de 17 yargıç önünde tanık olarak ifade verdim'

Kutlu Adalı'nın eşinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurduğunu hatırlatan Galip Mendi, şöyle konuştu: "AİHM tarafından ifadem alınmadığı iddia ediliyor. Bu doğru değil. 17 AİHM yargıcının karşısında tanık olarak dinlendim. O dönem Ege Ordu Komutanlığında görevliydim. AİHM yazı yazarak beni dinlemek istemiş. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, benim gitmemi istedi. Kıbrıs’taki ara bölgede yer alan Ledra Palas’ta 17 AİHM hakimi karşısında ifade verdim. O yargıçlar arasında Rıza Türmen de vardı. Hepsi teker teker sorular sordu. Yaklaşık 2 saat sürdü."