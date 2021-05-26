Fatih Tezcan: Fitneyi engellemek için Sedat Peker'le görüştüm

Gazeteci Fatih Tezcan, Instagram hesabından bir canlı yayın gerçekleştirdi. Tezcan, “Sedat Peker birinci videoyu yayınlamıştı. Ben onunla görüntülü görüştüm” dedi. Tezcan, Peker ile videolardan önce de 'yanlışı ve fitneyi engellemek için' görüştüğünü söyledi.



Tezcan’ın açıklamaları şöyle oldu:

“Sedat Peker herhalde birinci videoyu çekmişti. Ben onla görüntülü görüşmede görüştüm. “Pelikan ile alakası yok” diyor. Anlattığım görüşme var ya onları yaptım ben. Üçüncü videonun 17. dakikasında benden bahsediyor. 'Vay Fatih Tezcan Sedat Peker'le görüştü...' Ben herkesle görüşürüm, gazeteciyim ben. Hain olmadığına inandığım herkesle görüşürüm. Görüşürüm, görüşmemem için şaibe olması bile yeterli. Ben şu an Canan Kaftancıoğlu ile görüşmem, ilginç kaidelerim vardır. O zaman Sedat Peker’le görüştüm, evet videolardan önceydi. Yanlışı, fitneyi engellemek için görüştüm”