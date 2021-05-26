Perinçek: Bana suikast düzenleyen kişi İYİ Parti milletvekili

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Abdullah Çatlı'nın ölüm sebebinin trafik kazası olmadığını, Çatlı'ya suikast düzenlendiğini açıkladı. Perinçek, kendisine de bir suikast girişiminde bulunulduğunu söyledi ve ''Bana suikast düzenleyen kişi İyi Parti milletvekili'' dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da daimi konuk olduğu Çıkış Yolu programında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel'in gündeme dair sorularını yanıtlayan Doğu Perinçek, Çiller Özel Örgütü başlığıyla 90'lı yıllarda hazırladıkları şemaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Susurluk'un suikast olduğu kesin'

Ulusal Kanal'ın haberine göre Perinçek, Susurluk'ta Abdullah Çatlı'nın kaza sonucu ölmediğini, suikasta uğradığını belirtti:

© AA Perinçek: Süleyman Soylu'yu hedef aldığınız zaman Türkiye'yi hedef alıyorsunuz

Suikast girişimi açıklaması

Perinçek, kendisine de bir suikast girişimi olduğunu ve bu kişinin bir İyi Parti milletvekili olduğunu açıkladı:

"Abdullah Çatlı, Çiller Özel Örgütü'nün ve Gladyo'nun çeşitli suikast ve eylemlerinin başında olan isim. Sonra İbrahim Şahin Muzaffer Tekin'le birlikte, İşçi Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığına geldi. Ve o var dava dosyalarında, bir kağıt aldı ondan sonra üzerine dedi ki size suikast yapan şahıs dedi ve yazıp bana verdi ve ben onu sakladım. Bana bir suikast yapılmıştı, İzmir'den bir grup Ankara'ya getirildi bir minibüsle. Ve bana suikast planlayan şahıs şu an İyi Parti'de milletvekili."