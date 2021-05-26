Akşener: Bana Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmez, ben Rize'nin geliniyim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

- Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Rize'nin İkizdere ve Çayeli ilçelerini ziyaret ettik. Bize büyük misafirperverlik gösteren İkizdereli ve Çayelili kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. AK Parti teşkilatlarının sağdan soldan topladıkları bazı küçük gruplar üzerinden küçük provokasyonlar oldu. Yanlış anlaşılmasın, ben Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını anlayabiliyorum, son zamanlarda çok zor günler geçiriyorlar. Sektirmek zorunda oldukları bir dolu iddia, sulandırmak zorunda oldukları koskoca bir millet gündemi var. Benim sözlerimi çarpıtıp bir yol olur mu diyorlar. Bazen bu tür siyasi 'işler' olur. Bunu bilirsiniz, ama... 'Ama'. Ama bunu yaparken Rizeli kardeşlerimi zan altında bırakmalarını kabul edemem. Bana Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmez, ben Rize'nin geliniyim. Hele Rizeliden bana hiç zarar gelmez.

- Neymiş efendim benim Rize'ye gitmem provokasyonmuş. Esnaf ziyareti yapmamalıymışım. Sayın Bahçeli, ben gezmezsem bu esnafı kim gezecek? Büyük ortağın saraydan çıkmıyor, sen zaten hiç yoksun.

- Biliyorsunuz Sayın Erdoğan, bozulan ekonomi ve pandemi karşısında milletimize el uzatmadı. Buna rağmen geçen hafta kendisi çıktı, zor durumdaki esnafımıza sözümona müjdeler verdi. Yine kredi verdi, yine borç verdi. 1.4 milyon esnafımıza da 4 milyar 622 milyon dolara hibe verileceğini açıkladı. Olmadığı zaman 1 lira bile kıymetlidir, ama o 4 milyarı öyle bir anlattı ki şaşırırsınız. 4 milyar demedi, 4 milyaar dedi. 4 milyar demek gözünde küçük göründü. 4 milyaar deyince büyüdü.

- Sayın Erdoğan, sen a'yı uzattıkça sıfırlar da o kadar uzamıyor. Sen a'yı uzattıkça vatandaşın derdine derman olunmuyor. Akaryakıttaki ÖTV oranını görülmemiş şekilde artırdılar. Esnafımıza verilecek 4.5 milyar liralık destek, bu akaryakıt zammı ile sadece 2 ayda vatandaştan geri alınacak. IBAN yollamayı bıraktılar, direkt vergi olarak kesiyorlar.

- Bu kepazeliği artık sadece Türkiye değil, dünya takip ediyor. Beyler, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı söz konusu. Bu işler karşılıklı video yayınlamakla, gizemli hikayeler anlatıp gerçekleri çarptırmakla olmaz. Böyle devlet yönetilmez. İçişleri Bakanı ve suçlamalara maruz kalanlar kenara çekilir, savcılar gerekeni yaparlar. Devlet ciddiyeti bunu gerektirir. Yargı işini yapar, hakikat neyse ortaya çıkar. Suçu olmayan aklanır, işine döner. Sayın Erdoğan, bu kepazeliğe daha ne kadar sessiz kalacaksınız? Alengirli abuk sabuk işlerinizle devletimizi daha fazla yaralamayın. Çıkın, temsil ettiğiniz devletin ciddiyetiyle gerekeni yapın. Memleketi de daha fazla küçük düşürmeyin.

- Yaşanan her yeni skandalda bir kez daha anlıyoruz ki, bu zihniyetin artık milletimize verecek hiçbir şeyi kalmamıştır.