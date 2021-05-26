Hazine ve Maliye Bakanlığı: KOBİ’lere finansman desteği için '2021 Nefes Kredisi' 1 Haziran'da uygulamaya alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla '2021 Nefes Kredisi', 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacak" açıklaması yaptı.