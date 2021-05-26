Hazine ve Maliye Bakanlığı: KOBİ’lere finansman desteği için '2021 Nefes Kredisi' 1 Haziran'da uygulamaya alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOBİ’lere finansman desteği için '2021 Nefes Kredisi' 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran'da uygulamaya alınacağını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 Nefes Kredisi Basın Açıklaması (26.05.2021) pic.twitter.com/euJ0jR3vfg— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) May 26, 2021
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla “2021 Nefes Kredisi”, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacak
- 2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir.
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İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak.
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2021 Nefes Kredisi uygulamasında Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak ve faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olacak.
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