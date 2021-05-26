Erdoğan: Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor, biliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Yaklaşık 14 aydır devam eden salgın süresinde milletimizin hem sağlığını, hem güvenliğini, hem aşını, hem işini korumak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Türkiye olarak en az sıkıntıyla atlattık. İki grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir hibenin müjdesini paylaştık.

- Finans piyasalarında zaman zaman görülen, ülkemizin ekonomik gerçekleriyle ilgisi olmayan, büyük bir kısmı manipülasyon ürünü kırılganlıkların önüne geçmek için önlem alıyoruz. AK Parti olarak en büyük başarımız, hükümetlerimiz döneminde tüm vatandaşlarımıza çalışacak iş ve geleceklerine güvenle bakabilecekleri istikrarlı bir iklim sağlamak olmuştur.

- Bu sinsi operasyonları akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor, biliyor.

- 1990’lı yılların istikrarsızlık dönemi 3 Kasım 2002 seçimleriyle sona ermiştir. Halkımız AK Parti’yi iktidara getirerek yeni bir dönem açmıştır.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşuyor https://t.co/ELoOji3Roz — AA Canlı (@AACanli) May 26, 2021

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