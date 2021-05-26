Erdoğan'dan Soylu'ya destek: Yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk olarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine değinen Erdoğan, "Yaklaşık 14 aydır devam eden salgın süresince milletimizin hem sağlığını, hem güvenliğini, hem aşını, hem işini korumak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Türkiye olarak en az sıkıntıyla atlattık. İki grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir hibenin müjdesini paylaştık" dedi.

Devamında Türkiye ekonomisiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Finans piyasalarında zaman zaman görülen, ülkemizin ekonomik gerçekleriyle ilgisi olmayan, büyük bir kısmı manipülasyon ürünü kırılganlıkların önüne geçmek için önlem alıyoruz. AK Parti olarak en büyük başarımız, hükümetlerimiz döneminde tüm vatandaşlarımıza çalışacak iş ve geleceklerine güvenle bakabilecekleri istikrarlı bir iklim sağlamak olmuştur" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bu sinsi operasyonları akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor, biliyor" diye konuştu. "1990’lı yılların istikrarsızlık dönemi 3 Kasım 2002 seçimleriyle sona ermiştir. Halkımız AK Parti’yi iktidara getirerek yeni bir dönem açmıştır" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Benim üniversiteye girdiğim dönemde üniversiteye girme şansı 10'da birdi. Şimdi bu 10'da 10'a yükseldi. Eğitim yolculuğu bitmeyen ve bitmeyecek olan bir mücadeledir. Şehir hastanelerimiz salgın döneminde adeta destan yazan kurumlar haline dönüştü. Adalet insanın en çok hassasiyet gösterdiği konudur. Adaletin temelinde dışa bağımlılığı kaldırma vardır. Bağımsız ve tarafsız yargı da adaletin temelidir. İnşallah bu kadro ülkeyi 2023 hedeflerine ulaştıracak."

'Sözde babaların racon kestiği Türkiye geride kaldı'

Siyaseti yönlendirecek hale gelecek kadar etki sahibi olan suç örgütlerini, 19 yıl boyunca ellerindeki tüm imkanlarını alarak birer birer çökerttik. Sözde babaların racon kestiği Türkiye geride kaldı. Özellikle uyuşturucu suçlarıyla mücadele ederken kimsenin gözünün yaşına bakmadık."

'Gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler, bu da Rizelinin edebini, adabını gösterir'

Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'ye yönelik ziyaretini de değerlendirdi. "Gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor, onun ardından memleketim Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel bir ders veriliyor. Ve nerede, nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım. Burası Rize, sen Rize'ye kalkıp da Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacak budur" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yine dua et ki gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu da Rizelinin edebini, adabını gösterir. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gitti. Orada da gereğini yaptılar. Trabzon'da da hiç meydana çıkamadan uçağa binip Ankara'ya döndün. Bu daha bir. Daha neler olacak. Bunlar daha iyi günler. Bu ülkede ahde vefa vardır. Ahde vefa olmazsa bu millet affetmez."

'Binali Yıldırım arkadaşımızın oğlu üzerinden hedefe alınması asıl niyeti gösteren bir başka işarettir'

Erdoğan, adını anmadan organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in yayınladığı videolara değindi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde ülkedeki huzur ikliminden duyulan rahatsızlığın olduğunu söyleyen Erdoğan, "Suç örgütleriyle mücadelede İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Binali Yıldırım arkadaşımızın oğlu üzerinden hedefe alınması asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Bu tezgahı da Allah'ın izniyle bozacağız" dedi.

'Suç çetelerinin mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz'

Muhalefet partilerinin bu konudaki tutumunu eleştiren Erdoğan, "Buradan sesleniyorum Bay Kemal, Bay Meral size buradan ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın. Suç çetelerinin mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Bu suçluları da ülkemizde getirip yargıya teslime dene kadar peşlerini bırakmayacağız. Gereken cevaplar muhatapları tarafından verilmiştir. Tarafların başvurusu üzerine başsavcılıklar da gereken tahkikatlara başlamıştır. Eski Türkiye'nin hastalığı olan toplumu suç çeteleri eliyle düzenleme gayretlerinin yeniden hız kazandığını görüyoruz. Bu yöntemi FETÖ de uzunca bir süre sinsice kullanmıştır" diye konuştu.

'AK Parti, Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah ülkemizin geleceğini nakış nakış işleyecektir'

Erdoğan, muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarına tepki göstererek "Erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları açıktır. Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tedir" dedi. Erdoğan'ın açıklamasının son bölümünde öne çıkanlar şöyle:

"AK Parti üzerinden Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışanları milletimiz tanıyor ve deftere yazıyor. AK Parti, Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah ülkemizin geleceğini nakış nakış işleyecektir. Dün 'Başaramayacaksınız' demiştik, bugün de 'Başaramayacaksınız' diyoruz. Dün 'Milletimizi esir alamayacaksınız' demiştik, bugün de 'Milletimizi esir alamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz' demiştik, bugün de aynısını söylüyoruz. Milletimiz günü, saati geldiğinde bugünkü operasyon aygıtlarına gereken dersi verecektir.

Taksim Camimizin açılışı vesilesiyle ezanlarımızın susmayacağı, İstanbul'un fethinin 568. yıldönümü olan cumartesi günü de Çamlıca Kulesi'nin açılışı vesilesiyle bayrağımızın inmeyeceği gerçeğini tüm dünyaya haykıracağız."

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşuyor https://t.co/ELoOji3Roz — AA Canlı (@AACanli) May 26, 2021

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