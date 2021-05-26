Nagehan Alçı: Kutlu Savaş raporları bu yaşadığımız felaketleri yaratan bataklığın ideolojik manifestosu gibi

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Sedat Peker'in videolarını değerlendirdi. Geçmişte bu konuda yazılmış ve devlet arşivinde bulunan tüm raporları yeniden okuduğunu anlatan Alçı, "Özellikle Kutlu Savaş raporları bu yaşadığımız felaketleri yaratan bataklığın ideolojik manifestosu gibi adeta" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in videolarıyla ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı.

Bir gazeteci olarak Peker hariç ismi geçen tüm taraflara ulaşabilecek bir ağa sahip olduğunu belirten Alçı, "Birbirinden hiç hoşlanmayan taraflarla da konuşuyorum. Devletin ve iş dünyasının her kanadından bana ulaşan bilgileri inceliyorum. Hakkında iddialar ortaya atılan tüm muhataplara ulaşmaya gayret ediyorum. Elbette bana çok taraflı intikal ettirilen güncel bilgiler arasında ciddi farklılıklar hatta yer yer uçurumlar var" dedi.

Geçmişte bu konuda yazılmış ve devlet arşivinde bulunan tüm raporları yeniden okuduğunu anlatan Alçı, "90’ların devlet görevlileriyle günümüzün aktif kimi devlet görevlileri arasında zihniyet bakımından bir sürekliliği görmemek mümkün değil" diye yazdı. Alçı, şöyle devam etti:

"O dönem yazılan mafya-devlet ilişkileriyle ilgili raporları daha önce okumuştum ama şimdi olayların sıcaklığıyla dikkatle bir kez daha okuyunca manzara büsbütün değişiyor. Halkalar bugüne bağlanıyor. Kutlu Savaş ’ın 1998 Susurluk raporunun sansürsüz metni günümüze uzanan ilişkiler bakımından çok önemli.

’ın 1998 Susurluk raporunun sansürsüz metni günümüze uzanan ilişkiler bakımından çok önemli. Savaş’ın bu rapordan önce yazdığı ve kamuoyunda pek bilinmeyen raporu ve 17 Kasım 1996’da Sönmez Köksal imzasıyla Başbakanlığa sunulan MİT raporu da kuvvetli bilgiler içeriyor. Üç rapor da işini titizlikle yapan bürokrat bakış açısıyla yazılmış. Fakat diğer yandan özellikle Kutlu Savaş raporları bu yaşadığımız felaketleri yaratan bataklığın ideolojik manifestosu gibi adeta.

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