Akşener'den Erdoğan'ın 'Daha neler olacak neler' sözüne yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gelin hanıma Rize'de gayet güzel bir ders verdiler. Gerekeni yaptılar. Bu daha bir, daha neler olacak neler.. Bunlar iyi günler" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin Rize ziyaretiyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmeler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de gayet güzel bir ders verdiler. Gerekeni yaptılar. Bu daha bir, daha neler olacak neler.. Bunlar iyi günler" ifadesinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak "İşte biz, tam olarak da bu nedenle, İYİleştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz" dedi.

İşte biz, tam olarak da bu nedenle,

İYİleştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz. https://t.co/j5eMzJx0kz — Meral Akşener (@meral_aksener) May 26, 2021

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