Soylu'dan Erdoğan'a: Emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine yönelik destek mesajı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız" dedi.