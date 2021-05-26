Soylu'dan Erdoğan'a: Emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Soylu, Erdoğan'ın "Suç örgütleriyle mücadelede İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız" şeklindeki destek açıklamasına karşılık olarak "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız" ifadesini kullandı.
Sayın Cumhurbaşkanımız— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 26, 2021
Recep Tayyip Erdoğan’ın
emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız...
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