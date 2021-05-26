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    Fildişi macunu deneyi

    Deney yaparken püsküren kimyasal madde yüzünü yaktı: 'Adanalıyım, sürekli acı yememe rağmen bu acıyı tarif edemem'

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105261044590543-deney-yaparken-puskuren-kimyasal-madde-yuzunu-yakti-adanaliyim-surekli-aci-yememe-ragmen-bu-aciyi/

    Adana'da meydana gelen olayda Mahsun Kaya, 'fildişi macunu deneyi' videosunun çekimi sırasında kullandığı kimyasal maddenin yüzüne sıçramasıyla yaralandı. Mahsun Kaya, "Öyle bir acı ve yanma hissetim ki anlatamam. Adanalıyım, sürekli acı yememe rağmen bu acıyı tarif edemem" dedi.

    Adana'da özel üniversitede dış ticaret bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Mahsun Kaya, yaklaşık 2 sene önce sosyal medya platformlarında içeriğini kendi ürettiği videoları çekip paylaşmaya başladı.

    Videolarında çeşitli deneylere, oyunlara ya da etkinliklere yer veren Kaya, 6 Mayıs'ta çektiği videoda ise 'fildişi macunu deneyi' yapmaya karar verdi.

    Merkez Seyhan ilçesindeki evinin bahçesinde deneye başlayan Kaya, 15 yaşiındaki yeğeni Büşra Altun’dan yardım istedi. Bir kovanın içine deney için getirdiği kimyasal maddeleri döken Kaya, yeğeni Büşra’dan da şişenin içindeki potasyum iyodürü karışımın içine dökmesini istedi. Bu sırada maddenin bulunduğu şişenin kapağı karışımın içine düştü.

    Mahsun Kaya, kovanın içine düşen kapağa bakmak için eğildi. Tam bu sırada yeğeni Büşra Altun, elindeki potasyum iyodürü erken davranarak karışımın içine boşalttı. Maddenin dökülmesiyle tepkimeye giren karışım bir anda Kaya’nın yüzüne püskürdü.

    Acılar içinde kalan Kaya, "Yandım" diye bağırdı. Yaşanan bu anların görüntüsü ise video çekimine yansıdı. Kaya, daha sonra akrabaları tarafından hastaneye götürüldü. Yüzünde 1. dereceden yanık oluşan Kaya, yapılan müdahalenin ardından evine gönderildi. Düzenli olarak pansumana giden Kaya, iz kalmadan sağlığına kavuştu.

    'Doktora gittiğimde acıdan duvarları yumrukluyordum'

    Video içerikleri üretmeyi çok sevdiğini ve bu tür denemeleri sık sık yaptığını kaydeden Mahsun Kaya, yaşadığı olayı anlattı. Fildişi macunu deneyi konusunda daha önce başarılı videolar çektiğini belirten Kaya, son denemesinin bir anlık hatayla kazaya dönüştüğünü söyledi. Her şeyin çok hızlı geliştiğini vurgulayan Kaya, şunları söyledi:

    "Hayatım film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Video sırasında bana yardım eden yeğenim henüz macunu katmadan ve karışmasını beklemeden elindeki maddeyi döktü. Ben eğildiğim an bir anda püskürme yaşandı. Öyle bir acı ve yanma hissettim ki anlatamam.  Ben Adanalıyım. Acıyı sürekli yiyoruz ama bu acıyı size tarif edemem. Doktora gittiğimde acıdan duvarları yumrukluyordum. Biber gazından 100 kat daha etkiliydi. Önlem almadan böyle bir şey yapmam hata oldu. Kimse aynısını denemesin." 

    Elindeki kimyasal maddeyi bir anlık heyecanla karışımın içine erken döktüğünü söyleyen Büşra Altun ise yaşanan olay sonrası bir daha böyle deneylerin içinde olmayacağını kaydetti.

    Etiketler:
    acı, Video, fildişi, Seyhan, Adana
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