İYİ Partili Erdem'den Erdoğan'a tepki: Bu tehditler, ilk seçimlerde gideceğini gören AK Parti'nin boşa çırpınışlarıdır

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına tepki gösterdi. Erdem, "Bu tehditler, ilk seçimlerde gideceğini gören AK Parti'nin boşa çırpınışlarıdır. Ancak ilk seçimlerde bu çırpınışlar AK Parti'yi kurtarmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamaya tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün meclis kürsüsünden genel başkanımız Sayın Meral Akşener'e yaptığı tehdit, belki de Türk siyasi hayatının en talihsiz açıklamalarından birisidir" dedi.

Erdem, "Bu tehdit hiçbir suretle kabul edilemez. İYİ Parti olarak bunu şiddetle reddediyoruz" ifadesini kullandığı açıklamasında Rize halkının, İkizdere halkının Akşener'i kucakladığını söyledi.

"Olaylar sadece AKP'nin trollerinin yaptığı provokasyondur ve boşa çıkmıştır" diye konuşan Erdem, şöyle devam etti:

"Şu unutulmasın ki 28 Şubat'ın cesur İçişleri Bakanı Meral Akşener, milletvekili Meral Akşener, Meclis Başkanvekili ve İYİ Parti'nin cesur lideri Meral Akşener de, İYİ Partililer de bu tehditlerle yılmaz. Bu tehditler ilk seçimlerde gideceğini gören AK Parti'nin boşa çırpınışlarıdır ancak ilk seçimlerde bu çırpınışlar AK Parti'yi kurtarmayacaktır. Bunu unutturmak için yaptıkları bu provokasyonlar AK Parti'yi kurtarmayacaktır. İlk seçimde gidecekler ve İYİ Parti iktidara gelerek bu ülkede barışı, huzuru ve hukuku sağlayacak."

İYİ Partili Erdem'den Erdoğan'a tepki: Bu tehditler, ilk seçimlerde gideceğini gören AK Parti'nin boşa çırpınışlarıdırhttps://t.co/hsy0jD5kNU pic.twitter.com/dmGKLyxNyW — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 26, 2021

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında İYİ Parti lideri Akşener'in Rize'ye yönelik ziyaretini değerlendirmişti. "Gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor, onun ardından memleketim Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel bir ders veriliyor. Ve nerede, nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım. Burası Rize, sen Rize'ye kalkıp da Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacak budur" diyen Erdoğan, şöyle konuşmuştu: