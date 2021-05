AK Partili Çamlı: CHP tarih itibari ile mafyatik diyebiliriz, diktatörlük bir manada mafya demektir

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, adını anmadan organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in videoları sonrası gündeme gelen tartışmaları değerlendirdi.

Çamlı, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "CHP tarih itibari ile mafyatik diyebiliriz, diktatörlük bir manada mafya demektir. Onu as, bunu kaldır, şunu tedip et, berikini değiştir, ötekini kov vs vs" ifadesini kullandı.