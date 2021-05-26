Tarım işçileri geçim derdinde: ‘Haftanın 3 günü dershanede, geri kalanı tarlada’

Diyarbakır’da, tarlada çapa yaparak geçimleri sağlayan tarım işçileri, eve ekmek götürme telaşında. Önceki yıllarda bir evden 2 kişinin gittiği tarlaya, bu yıl aynı evden 6 kişi gittiği belirtiliyor. Tarlada sadece anne ve babalar değil, okula giden, sınava hazırlanan çocukları da çalışıyor.

Türkiye’de yaşanan kuraklık, tarımsal üretimde büyük kayıplara neden oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçiler zor günler geçiriyor.

Diyarbakır’da, Tarım Orman Bakanlığının il ve ilçe Müdürlükleri ile Ziraat Odalarının saha taramalarında kuraklığın çok yüksek boyutlarda olduğu, hububat ile baklagil ekim alanlarında yüzde 80’e varan oranlarda verim kayıplarının yaşandığı tespit edildi. Ekili alanları kuruyan çiftçiler ciddi bir zarara uğradı. Çiftçinin içinde bulunduğu durum aynı zamanda tarım işçilerini de etkiledi. Tarım işçileri, geçen yıl 60 TL olan yevmiyelerin bu yıl ne kadar olacağından habersiz tarlada hummalı şekilde çalışıyor.

‘Tarım işçileri de etkileniyor’

Tarım işçilerinin yoğun yaşadığı Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde tarlalardaki yoğun işçi kalabalığı dikkat çekiyor. Kadın, çocuk, genç pamuk tarlasında çapa yaparken, herkesin aklında yevmiyelerin bu yıl ne kadar olacağı sorusu var. Sputnik’e konuşan işçilerin sorumlusu İhsan Yavuz, kuraklığın çiftçileri de tarım işçilerini de olumsuz etkilediğini söylüyor. Çiftçilerin zarar ettiğini söyleyen Yavuz “Mesela pamuk, normalde şuana kadar sulanmayacak olan pamuk şimdiye kadar iki kez sulandı ve bu hale geldi” diyor.

Diyarbakır’da, tarlada çapa yaparak geçimleri sağlayan tarım işçileri, eve ekmek götürme telaşında. © Sputnik / Sertac Kayar

Diyarbakır’da, Tarım Orman Bakanlığının il ve ilçe Müdürlükleri ile Ziraat Odalarının saha taramalarında kuraklığın çok yüksek boyutlarda olduğu, hububat ile baklagil ekim alanlarında yüzde 80’e varan oranlarda verim kayıplarının yaşandığı tespit edildi. © Sputnik / Sertac Kayar

Ekili alanları kuruyan çiftçiler ciddi bir zarara uğradı. © Sputnik / Sertac Kayar

Kadın, çocuk, genç pamuk tarlasında çapa yaparken, herkesin aklında yevmiyelerin bu yıl ne kadar olacağı sorusu var. © Sputnik / Sertac Kayar

Sputnik’e konuşan işçilerin sorumlusu İhsan Yavuz, kuraklığın çiftçileri de tarım işçilerini de olumsuz etkilediğini söylüyor. © Sputnik / Sertac Kayar 1 / 5 © Sputnik / Sertac Kayar Diyarbakır’da, tarlada çapa yaparak geçimleri sağlayan tarım işçileri, eve ekmek götürme telaşında.

‘Eskiden bir evden 2 kişi gelirdi, şimdi 6 kişi geliyor’

İşçilerin de zor durumda olduğunu ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

“Tarım işçileri de aynı şekilde çok zor durumda. Maddi durumları zaten kötüydü, şimdi daha kötü. Çoluk çocuk geliyorlar. Mesela geçen senelerde bir evden 2 kişi geliyordu, bu sene bir evden 5-6 kişi geliyor. Anne, çoluk çocuk kardeş, abi, abla herkes tarlaya geliyor. Hem batıda hem bizim bölgede başka iş olmadığı için ve pandeminin de etkisiyle zor durumda kalan insanlar gelip tarlada yevmiye ile çalışıyor. Hem pahalılık var hem insanların alım gücü yok. Zaten yevmiyeler de çok azdır. Bir tarım işçisinin bir teneke yağ alabilmesi için 5 gün çalışması gerekiyor. İnsanlar nasıl geçimini yapsın? İnsanlar çok zor durumdadır. Gece 03:00’da kalkıyoruz, 05:00’da tarla başına geliyoruz, saat 13:00’da da işi bırakıyoruz. Çok sıkıntı. Yevmiyeler geçen yıl 60 TL’ydi bu sene 70 TL gibi bir şey olur herhalde. Çok azdır biz bunu dile getiriyoruz ama kimse ne sesimizi duyuyor ne de bize yardımcı oluyor”.

‘Haftanın 3 günü dershanede, geri kalanı tarlada’

Tarlada sadece anne ve babalar değil, okula giden, sınava hazırlanan çocukları da çalışıyor. Onlardan biri de Semanur. 18 yaşındaki Semanur Meslek Lisesi’nde 12. Sınıf öğrencisi. Haftanın üç günü dershaneye giderek sınava hazırlanan Semanur, geri kalan günlerde de tarlada çapa işine geliyor. “Çok zor ama çalışmak zorundayım” diyen Semanur, “Zor oluyor, bazen derslerde yorgun oluyorum ama yapmak zorundayım çünkü seneye tekrar dershaneye gitmem gerekiyor, dershaneye gitmem için de çalışmam lazım. Evde sadece abim çalışıyor. Sabah 05:00’da iş başı yapıyoruz. 09:00’da yarım saatlik molamız var, onun dışına yok. Yevmiyeler ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi. Herhalde 70 TL olur” diyor.

‘Hayat şartları bizi çalışmaya mecbur bırakıyor’

12. sınıf öğrencisi Melike de gündüz tarlada çapa yaparken, akşam da ders çalışarak sınavlara hazırlanıyor. Ailesinin maddi durumundan dolayı dershaneye gitmeyen, evde kendi imkanları ile çalışan Melike şöyle konuştu:

“Gündüzleri çapaya geliyorum, öğleden sonra eve gittiğimde biraz dinlendikten sonra ders çalışıyorum. Tabi zor oluyor, hem geçim sıkıntısı hem okul ki bu dönemde bizim için daha zor oluyor ama mecbur çalışmak zorundayız. Yoruluyoruz tabi ama hayat şartları bizi çalışmaya mecbur bırakıyor. Geçim sıkıntılarından dolayı dershaneye gitmiyorum, kendi imkanlarımla çalışıyorum. Futbol antrenörlüğü okumak istiyorum, inşallah gelir. Üniversiteye gitmek istiyorum, bunun için de çabalıyorum kendi imkanlarımla. 5 kardeşiz, babam çalışmıyor mecbur biz çalışıyoruz. Hem okuyor hem çalışıyoruz”