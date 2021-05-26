Dışişleri: Suriye rejimi tarafından düzenlenen seçimler gayrimeşru nitelik taşımaktadır

Suriye’de düzenlenen devlet başkanlığı seçimleri ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı "Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.