Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'li mevkidaşı Sherman ile yarın Ankara'da görüşecek

Önal, ABD'li mevkidaşı Wendy Sherman ile yarın Ankara'da görüşecek.

Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Fragoyannis ile de görüşecek

Öte yandan, Önal'ın, 29 Mayıs'ta ise Yunanistan'ın Kavala kentinde Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile bir araya geleceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 15 Nisan'da Ankara’da yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ve ticari alanlarda pozitif bir gündem geliştirilmesi yönünde mutabık kalmıştı.

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Sedat Önal’ın Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis’le Görüşmesi Hk. https://t.co/LW3Up0C9l1 pic.twitter.com/t4f26CYfhx — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 26, 2021

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