Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile çok boyutlu müttefiklik ilişkimizi önemsiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD ile çok boyutlu müttefiklik ilişkimizi önemsiyoruz" açıklamasını yaptı.

ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileri ile çevrimiçi toplantıda konuşan Erdoğan, "Dünya ekonomileri birkaç istisna dışında çok ciddi daralmalar yaşadı. Bilhassa havacılık, turizm, hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketler salgına alınan tedbirlerden olumsuz etkilendi. Salgın döneminde yaşanan sıkıntıların, güvenlik zafiyetleri hiçbiri Türkiye'de yaşanmadı. Salgına karşı en etkili yöntem olan aşı konusunda 29 milyon doza yaklaştık. Özellikle haziran ayında yoğun aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Dünyada birçok ekonominin adeta durma noktasına geldiği dönemde hem kamu hem özel sektör yatırımları sürdürdük. Salgın Türkiye'nin önünde yeni fırsat pencerelerini açılmasını sağladı. Salgın döneminde birçok firmamız daha önce hiç varlık göstermediği ya da kısıtlı pazar payının olduğu ülke ve bölgelere açılma imkanı buldu. Ekonomimiz 2020 yılını büyümeyle kapattı. Yüzde 1,8'lik oranla Çin'in ardından G-20'nin içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk. Geleneksel ihracat pazarlarımızda ciddi ekonomik küçülme ve dış talep daralmasına rağmen 170 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştık. Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi yüzde 4 artışla 21 milyar doları aştı. Ekonomide taşlar yerine oturdukça Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızı da artıyor.

2021 yılının Ocak-Nisan döneminde ihracatımız geçen seneye göre yüzde 33,1 artışla 68 milyar 752 milyon dolara çıktı. 2021 yılının ilk 4 ayında ihracatımız önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 4 milyar 272 milyon doları buldu. Öncü veriler ilk çeyrekte de çok güçlü bir büyüme oranını yakalayacağımıza işaret ediyor. Sanayi üretimimiz birinci çeyreğinde yüzde 12,3 arttı. Salgının yol açtığı belirsizliklere rağmen Türkiye'ye olan yatırım talebinde de ciddi bir artış gözlemliyoruz.

'Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmemizin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum'

Uluslararası yatırımlar Türkiye'ye 8 milyar doğrudan yatırım çekmeyi başardı. ABD'nin doğrudan yatırımları 13 milyar dolara, Türk firmaların ABD'deki yatırımları 7.2 milyar dolara ulaştı. Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güvenen ABD'li firmalara ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. ABD ile uzun yıllara sari köklü çok boyutlu müttefiklik ilişkimizi önemsiyoruz. Zaman zaman yaşanan fikir ayrılıklarına rağmen ortaklığımız ve müttefiklik ilişkimiz her türlü badirenin üstesinden gelmeyi başarmıştır. Amerika ile Suriye'den Libya'ya, ticaretten yatırıma kadar ciddi bir işbirliği mekanizmamız bulunuyor. Ekonomik Ortaklık Konseyi, Ekonomi ve Stratejik İşbirliği çerçevesi gibi mekanizmaları devreye almamız gerekiyor. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için samimi, saygılı, ortak çıkar ve değerlere dayanan yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz.

Çelik ve alüminyum sektöründeki ilave tarifeler Türkiye'nin genelleştirilmiş tercihler sistemi dışında bırakılması, anti damping önlemleri gibi adımlar bize yakışmıyor. Başkan Biden'ın 1915 olayları hakkında yaptığı açıklama ilişkilerimize ilave yük getirse de, sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmemizin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum.

Şimdiye kadar karşılaştığımız çeşitli haksızlıklara rağmen siyasetin, yatırım ve ticari ilişkilerimize zarar vermemesi için azami hassasiyet gösterdik. Ülkemize yatırım yapan, istihdam oluşturan, ekonomik kalkınmamıza katkı sağlayan uluslararası şirketlere daima destek olduk.

'Ekonomi, özgürlük, hukuk ve adalette reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz'

Salgın döneminde dahi ticarette korumacı politikalara asla başvurmadık. Yabancı sermaye düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, antisemitizm, ırkçılık gibi çarpık zihniyetlerin toplumumuzda zemin bulmasına hiçbir zaman fırsat vermedik, vermeyiz. Son 19 yıldır reform gündemimizden asla kopmadı. Sorunların üzerine nasıl çözüm odaklı gitmişsek, bugün de aynısını yapıyoruz. Değişen şart ve ihtiyaçlara göre ekonomi, özgürlük, hukuk ve adalette reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Dünya ekonomileri birkaç istisna dışında çok ciddi daralmalar yaşadı. Bilhassa havacılık, turizm, hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketler salgına alınan tedbirlerden olumsuz etkilendi. Salgın döneminde yaşanan sıkıntıların, güvenlik zafiyetleri hiçbiri Türkiye'de yaşanmadı. Salgına karşı en etkili yöntem olan aşı konusunda 29 milyon doza yaklaştık. Özellikle Haziran ayında yoğun aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz

İnsan Hakları Eylem Planı ile ekonomide reform paketimizi kamuoyuna sunduk. Yeni sivil bir anayasa hedefimizi ilan ettik. Böyle ülkemizin ihtiyaç duyduğu katma değerli yatırımları tanımladık. Kurumlarımıza düşen sorumlulukları belirledik. İnşallah yakında belgemizi de milletimiz ve uluslararası yatırımcılarla paylaşacağız.

Yatırımcıların teşviklerden daha kolay yararlanmasını sağlayacağız. Yatırımları miktar olarak arttırırken teknolojik dönüşümü hızlandıracak cari dengemize pozitif katkı sağlayacak projelere özel önem veriyoruz. Ticaret Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Dijital Dönüşüm Ofisimiz yeni yatırım projelerimizde sizlere her türlü desteği vermeye hazırdır.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticilerinin iştirakiyle çevrimiçi gerçekleşen toplantıya katılıyor https://t.co/YjyesPapdg — AA Canlı (@AACanli) May 26, 2021

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