Sağlık Bakanı Koca: 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- 1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak.
- 50 milyon doz Sputnik anlaşması için imza atmış bulunuyoruz. Bu anlaşmaya verdikleri destek sebebiyle Rus makamlarına teşekkür ederim.
- Nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık. Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doz aşı daha ülkemize ulaşacak.
- Yerli aşımızla ilgili son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim.
- Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça görünür hale geldi.
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