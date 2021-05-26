Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'le bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile parti genel merkezinde görüştü.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti. pic.twitter.com/tiUFCtC1NE — CHP Fotoğraf Servisi 🇹🇷 (@CHPfotograf) May 26, 2021

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