Bursa'da metruk binalara koronavirüs baskını: 11 kişiye 34 bin 500 TL ceza

Kısıtlama başladıktan sonra metruk binalarda toplanan kişilere yönelik düzenlenen uygulamada 11 kişi yakalandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu içme aparatı ele geçirilirken, gözaltına alınan toplam 34 bin 650 TL ceza i işlem uygulandı.