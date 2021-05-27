Varlık fonu yöneticisi görevden alındı

Bir süre önce Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevinden alınan Hüseyin Aydın, Türkiye Varlık Fonu A.Ş’deki Yönetim Kurulu Üyeliğinden de alındı.

Aydın'ın yerine Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar atandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan diğer atama kararına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem, Rekabet Kurulu Üyeliği görevine ise Cengiz Çolak atandı.