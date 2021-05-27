HDP'nin 'Sedat Peker'in iddiaları araştırılsın' talebi, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Emniyet Müdürü, İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AK Parti Milletvekili Tolga Ağar ile ilgili tartışma başlatan iddialarının ardından, HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, söz konusu iddiaların araştırılması, hakikatlerin açığa çıkarılması, ilgili suçlar ve bu suçlara karışan kişilere dair idari soruşturmaların önünün açılması için bir Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti.

HDP’den TBMM Başkanlığı’na sunulan talepte şöyle denildi:

© AA Sedat Peker'in kardeşinin ismini verdiği emekli Orgeneral Galip Mendi konuştu

Söz konusu iddiaların araştırılması, hakikatlerin açığa çıkarılması, ilgili suçlar ve bu suçlara karışan kişilere dair idari soruşturmaların önünün açılması ve bu konuda kamuoyunu tatmin edici bir sürecin işletilmesi için bir Araştırma Komisyonu kurulmasını talep ederiz."

'Siyaset - bürokrasi - mafya ilişkileri'

Araştırma Komisyonu kurulması talebinin gerekçe kısmında şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ve benzeri son derece vahim iddialar sıralamakla bitecek gibi değildir. Bütün bu iddiaların karşısında ise yargı organları henüz herhangi bir işlem yapmamıştır. Ortaya atılan iddiaların neredeyse tamamı toplumun tümünü ilgilendirmektedir. TBMM, halktan aldığı yetkiye dayanarak, daha önce Susurluk Kazası döneminde de yapıldığı gibi, söz konusu iddiaları araştırmak, siyaset-bürokrasi-mafya arasındaki kirli ilişkileri açığa çıkarmak; söz konusu suçları ve bu suçlara karışan kamu görevlilerini ortaya çıkaracak araştırma ve incelemeleri yapmak yükümlülüğü ile karşı karşıyadır. Bu amaçla TBMM bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulması elzemdir."

HDP’nin bu suçlara karıştığı iddia edilen kamu görevlilerinin açığa çıkartılması için verdiği araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.