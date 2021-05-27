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    Aile içi şiddetten kaçarak Türkiye'ye gelen Afgan kadın öldürüldü: Kocası kaçak yollarla gelip elektrik kablosuyla boğdu

    Hürriyet
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Afganistanlı Elhan Atıfı, aile içi şiddet nedeniyle Türkiye’ye kaçtı. Kocası Muhammedullah Raihan ise, bir yıl sonra 4 bin 500 kilometre uzaktan kaçak yollarla İstanbul’a gelip, eşini öldürdü.

    Afganistan’ın başkenti Kabil’de yaşayan 27 yaşındaki Elham Atıfı, üniversitede eğitim görürken tanıştığı Muhammedullah Raihan ile 2015 yılında evlendi.

    İki yıl süren evlilikleri boyunca eşinden şiddet gören Atıfı, ülkesinde polise başvurdu ancak sonuç alamadı.

    Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta'nın haberine göre, 2017 yılında eşinden kaçtı, Viyana’da yaşayan annesinin ısrarıyla Avrupa yolculuğunda ilk durak olacak Türkiye’ye geldi. İstanbul Sultangazi’de bir ev tuttu, gündelik işlerde çalışmaya başladı.

    Cinayet, olay yeri inceleme
    © İHA / RAMAZAN ÇETİN
    Kadıköy'de bir kadın, eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü
    Eşi Raihan ise, sosyal medyada izini bulduğu eşinin peşine düştü. İlk olarak İran üzerinden resmi yollarla Türkiye’ye gelmeye çalıştı ancak başaramadı. Ardından da 4 bin 500 kilometrelik kaçak bir yolculuğa çıktı. Önce İran sınırını, ardından da Türkiye sınırını kaçak yollardan geçti ve İstanbul’a ulaştı.

    Atıfı’nın kendini affetmesi için günlerce yalvardı. Kötü şeylerin ailesinin baskısıyla olduğunu, birlikte Avrupa’ya gidip yeni bir yaşam kurmak istediğini söyledi.

    Atıfı ise eşine inandı ve 16 Ocak 2018 gecesi evinin adresini söyledi. Ertesi sabah Raihan eşinin başına demirle vurdu, bağırdığı için de elektrik kablosuyla boğarak öldürdü. Kendisini Türkiye’ye getiren kaçakçılarla yeniden irtibat kuran Raihan, İran sınırını geçmeye hazırlanırken yakalanarak gözaltına alındı.

    Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Muhammedullah Raihan, ilk duruşmada kendisi şöyle savundu:

    “Onun gidişi nedeniyle aileme karşı ve çevreme karşı mahcup oldum. Burada bir erkek arkadaşı varmış. Bunları duyunca kızdım ve ‘Sen bunları nasıl söylersin, namusumsun’ dedim. Bana saldırdığı muştayı alıp başına vurdum. Yerden kalkıp yine saldırdı. İtince elektrikli sobanın üzerine düştü. Bağırmaya başlayınca kabloyu boğazına sardım. Bayıldığını fark edince evden uzaklaştım.”

    Etiketler:
    Dünyada ve Türkiye'de Kadın Cinayetleri, Kadın cinayetleri, Kadın cinayeti, Cinayet, Kadın, Afganistan
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