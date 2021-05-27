Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a destek verdiği açıklamasını değerlendirdi. Selvi, "Erdoğan ne yapacak diye soranlara tek bir cevabım var. Erdoğan yine mücadeleyi seçti" ifadesini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Erdoğan ne yapacak?' başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün (26 Mayıs 2021) yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Adını anmadan organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in videolarına değinen Selvi, "Türkiye'nin Körfez’den yürütülen video operasyonları nedeniyle gerildiği, siyasetin diken üzerinde oturduğu bir ortamda tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği mesajlara çevrilmişti. Siyaset gergindi, o nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gergin olmasını bekliyordum" ifadesini kullandı.

Selvi, yanıldığını Erdoğan Meclis'e gelince anladığını belirterek "Morali yerindeydi. En ufak bir tereddüt göstermiyordu. Güçlü liderlere has bir duruşu vardı. Erdoğan, 'Türkiye’yi bilmeyiz ama Erdoğan bitti' yorumlarının yapıldığı 'One minute' krizinden dünya lideri olarak çıkmayı başardı. Darbelerin götürdüğü Demirel, 6 kez gidip 7 kez geldiği için küllerinden doğan efsane kuş, Phoenix’e benzetilmişti. Krizler liderleri ya büyütür ya küçültür. Erdoğan için de krizlerden doğan lider yorumunu yapmak mümkün" diye yazdı.

'Erdoğan kriz yönetme kapasitesi çok yüksek bir lider'

Erdoğan'ın kriz yönetme kapasitesinin çok yüksek bir lider olduğunu belirten Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik birçok saldırıyı, birçok kriz anını izleme imkanım oldu. 27 Nisan e-muhtırasından 367 krizine, AK Parti’ye açılan kapatma davasından Gezi olaylarına; 17-25 Aralık’a ve nihayet 15 Temmuz kanlı darbe girişimine kadar. Erdoğan hiçbir zaman teslim olmadı. Her zaman mücadeleyi seçti. Sonunda kazanan Erdoğan oldu. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli video operasyonunun sonunda da kazanan yine Erdoğan olacak. Bundan kuşkum yoktur" görüşünü dile getirdi.

Selvi, Meclis'te edindiği bir izlenimi de aktardığı yazısında şunları kaydetti:

"Meclis’ten bir izlenimi aktardıktan sonra Erdoğan’ın konuşmasındaki mesajlara değinmek istiyorum. Dün gözlerin üzerinde olduğu isimlerden birisi de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ydu. Soylu, Meclis’e kalabalık bir heyetle geldi. Doğrudan grup toplantısının yapılacağı salona geçmek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geleceği Şeref Kapısı’na yöneldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’e gelmesiyle birlikte selamlaşıp grup toplantısına birlikte girdiler. Siyasette sembollerin önemi büyüktür. Ben o Meclis kulislerinde bakanlarının istifasını isteyen başbakanları gördüm. Hükümetlere ayar veren cumhurbaşkanlarına tanıklık ettim. Erdoğan’ın grup toplantısına Süleyman Soylu ile birlikte girmesi önemli bir mesajdı."

'Milletvekillerinin kimi zaman ayağa kalkarak alkışlarıyla verdiği destek Erdoğan’ın moralini yükseltmişti'

En sonda yazacağımı şimdi yazayım. Milletvekillerinin bir kısmının ayakta alkışladığı ve son dönemlerin en önemli konuşmalarından birini yaptığı grup toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın morali daha da yükselmişti. Milletvekillerinin kimi zaman ayağa kalkarak alkışlarıyla verdiği destek Erdoğan’ın moralini yükseltmişti."

Selvi, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlattı. Ardından "Erdoğan ne yapacak diye soranlara tek bir cevabım var. Erdoğan yine mücadeleyi seçti" diyen Selvi, "Okyanus ötesinden yönetilen FETÖ’yle olduğu gibi, Körfez ötesinden yapılan saldırılara karşı mücadele edeceğini ilan etti. Önemli olan nokta buydu. Erdoğan mücadeleyi seçtiği takdirde sonucu belli demektir. Çünkü şimdiye kadar hep mücadele etti ve kazandı" ifadesini kullandı.

Selvi, yazısının bu konudaki bölümünü "Erdoğan filmin sonunu da şimdiden ilan etti. 'Suç çeteleri mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ’cüler gibi, tıpkı PKK’lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız' dedi. Erdoğan böyle dediğine göre iş sadece bir takvim meselesi demektir" diye noktaladı.