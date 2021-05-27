Milli Eğitim Bakanı Selçuk, aşılanma imkanı sağlanan eğitim çalışanının sayısını açıkladı

Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor.



40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu.



Sağlıkla kavuşmak dileğiyle...