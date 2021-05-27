Milli Eğitim Bakanı Selçuk, aşılanma imkanı sağlanan eğitim çalışanının sayısını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından öğretmen ve eğitim çalışanlarının aşılanmasına ilişikin açıklama yaptı.
Bakan Selçuk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor. 40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle..."
Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 27, 2021
40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu.
Sağlıkla kavuşmak dileğiyle...
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