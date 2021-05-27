İş insanı Sebahattin Girgin: Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık beni dolandırdı

İş insanı Sebahattin Girgin, Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık tarafından dolandırıldığını öne sürdü, "4.5 milyon TL’ye bana ev sattılar. Tapuyu bir türlü alamadım. Ev daha sonra başkasına satıldı" dedi.

İş insanı Sebahattin Girgin, Kibariye’nin Yalıkavak'taki evini 2019 yılında 4.5 milyon lira ödeyerek satın aldığını ve içine yerleştiğini, ancak bankadan hacizli olduğu için tapuyu 2 yıldır alamadığını iddia etti.

Hürriyet gazetesinden Umut Ünver'in haberine göre, Girgin ayrıca Kibariye ile eşinin evi iki farklı kişiye kiraladığını, yakın zamanda da başka bir alıcıya sattıklarını ileri sürdü.

Dolandırıldığını iddia eden Sebahattin Girgin şöyle konuştu:

"Ben bu evi 2 sene önce 4.5 milyon TL'ye Kibariye Hanım’dan satın aldım. Ataşehir’deki evlerinde görüştük. 2 milyon 300 bin TL banka borcu vardı, onu kapatmak ve çifte 2 milyon 200 bin TL ödemek üzere anlaştık. ‘Benim okumam yazmam yok’ dedi.

'Kibariye, benim için 'Tanımıyorum, evimi gasp etmiş bir emlakçıdır' diye ifade verdi'