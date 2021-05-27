Bakan Varank: Siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefet partilerine eleştiri yöneltti. Varank, "Türkiye'de siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiştir" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in videoları sonrası başlayan tartışmaları değerlendirdi.

"Son dönemde aynı zihniyetin, kendine bulduğu bir kukla üzerinden, bakan arkadaşlarımıza ve partimize yönelik bir operasyona giriştiğini görüyoruz" diyen Varank, şöyle devam etti: