Bakan Koca: Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında öncelikli bir gruba geçildiğini duyurdu. Koca, "Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı süren aşılama çalışmalarıyla ilgili olarak duyuruda bulundu.

Aşı programında öncelikli bir grubu daha aşılamaya başladıklarını ifade eden Koca, "Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin" dedi.

Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 27, 2021

​