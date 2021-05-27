Sarıkaya: 'Uğur Şahin sayesinde aşı geldi' yaklaşımı Bakan Koca'nın alınmasına neden olmuş

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Uğur Şahin sayesinde aşı geldi" şeklindeki yaklaşımın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın alınmasına sebep olduğunu söyledi. Sarıkaya, "Yakınları ile sohbetinde neredeyse 9 aydır verdiği uğraşın bir meyvesi olarak değil de emeğini dışlayan tarzda gelen yaklaşımlara sitem dolu" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı süren aşılama çalışmalarıyla ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı.

'Bakan'ın Biontech sitemi' başlığıyla yayımlanan yazısının başında "Çin'den Sinovac aşısı gelmeyince, BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin’e yalvardılar ve Pfizer ile anlaşmanın yolu bulundular; ellerini Şahin rahatlattı" şeklinde bir algının geliştiğini anlatan Sarıkaya, "Duyduğuma göre bu söylem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ciddi manada üzmüş" ifadesini kullandı. Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Yakınları ile sohbetinde neredeyse 9 aydır verdiği uğraşın bir meyvesi olarak değil de emeğini dışlayan tarzda gelen yaklaşımlara sitem dolu: 'Daha öncesinden başladık, ama kasım ayından bu tarafa, Biontech aşısını alabilmek için bire bir görüşüyorum. Biontech ile 120 milyon doz anlaşmasını da bu sayede yapabildik.'"

Türkiye'nin Faz-3 çalışması kapsamında zaten daha önce BioNTech aşısına ulaştığını söyleyen Sarıkaya, "Aşıyı fabrikalarında üreten Pfizer Türkiye ile birlikte Almanya dışındaki ülkelere aşıyı tedarik ediyor. Aralarındaki anlaşma gereği aşının mucidi olan Biontech’in sahibi Özlem Türeci ve Uğur Şahin çifti ise Almanya ve Türkiye’nin aşı tedarikini üstlenmiş bulunuyor" diye yazdı. Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Ancak mucit firma BioNTech’in hissesine düşen miktar sanıldığı kadar yüksek değil. Bu durumda Pfizer ile de anlaşmaya varılması gerekiyordu. Bakan Koca, kasım ayından bu yana Pfizer ile yaptığı görüşmeler sonucunda belirli bir yere gelmiş. Dolayısıyla Sinovac gelmeyince araya Uğur Şahin konuşuldu ve onun sayesinde aşı geldi yaklaşımı Bakan Koca'nın alınmasına neden olmuş."

Bakan’ın Biontech sitemi…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üzgün.

Nedeni tedarik edilen aşının 9 aydır verdiği uğraşın meyvesi olarak değil de emeğini dışlayan tarzda kabul görülmeye çalışılması.

Şurası açık Türkiye aşıda çok önde. https://t.co/lUEibN2ZXD @haberturk aracılığıyla — MUHARREM SARIKAYA (@msarikaya6) May 27, 2021

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