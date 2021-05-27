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    TÜİK: Bitkisel üretim azalacak

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    TÜİK'in açıkladığı 2021 yılı Bitkisel Üretim Birinci Tahmini'ne göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünler ile sebzelerin bir önceki yıla göre azalacağı tahmin edildi.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılının Bitkisel Üretim 1.Tahmini'ni açıkladı.

    Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler ile sebzelerin 2020 yılına göre azalacağı tahmin edildi. TÜİK tarafından yayımlanan verilerde, şu bilgiler paylaşıldı:

    • Üretim miktarlarının, 2021 yılının ilk tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4.7, sebzelerde yüzde 0.3 azalacağı, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 7.1 oranında artacağı tahmin edildi. Buna göre üretim miktarlarının 2021 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 67.9 milyon ton, sebzelerde 31.1 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 25.3 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

    • Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5.5 oranında azalarak yaklaşık 35.1 milyon ton olacağı tahmin edildi.

    'Buğday üretimi, yüzde 7.3 oranında azalarak 19 milyon ton olacak'

    • Bir önceki yıla göre buğday üretiminin yüzde 7.3 oranında azalarak 19 milyon ton, mısır üretiminin yüzde 1.5 oranında azalarak 6,4 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 6 oranında azalarak 7.8 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 3,6 oranında azalarak 285 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 6.5 oranında artarak yaklaşık 335 bin ton olacağı öngörüldü.

    • Baklagillerin önemli ürünlerinden nohutun yüzde 12.7 oranında azalarak 550 bin ton, kuru fasulyenin yüzde 3.8 oranında artarak 290 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 6.6 oranında artarak 350 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 1.9 oranında azalarak 5.1 milyon ton olacağı tahmin edildi.

    • Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 12.7 oranında artarak 175 bin ton, ayçiçeği üretiminin yüzde 14.7 oranında artarak yaklaşık 2.4 milyon ton olacağı öngörüldü.

    'Tütün üretimi yüzde 5.2 oranında artacak'

    • Tütün üretiminin yüzde 5.2 oranında artarak 80.5 bin ton, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 8,8 oranında azalarak 21 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

    Sebze üretiminin 2021 yılında bir önceki yıla göre azalacağı tahmin edildi

    • Sebze ürünleri üretim miktarının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0.3 azalarak yaklaşık 31.1 milyon ton olacağı tahmin edildi.
    • Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 1, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde yüzde 0.4 oranında azalış olurken, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 2.3 oranında artış olacağı öngörüldü.
    • Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden salçalık, kapya biberde yüzde 8.4, sivri biberde yüzde 7.3, sakız kabakta yüzde 7.3 oranında artış olurken, domateste yüzde 1.5, karpuzda yüzde 2.6, hıyarda yüzde 1.9 oranında azalış olacağı tahmin edildi.
    Meyve üretiminin 2021 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi
    • Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7.1 oranında artarak yaklaşık 25.3 milyon ton olacağı tahmin edildi.
    • Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 0.9, üzümde yüzde 0.2 oranında azalış olacağı tahmin edilirken, şeftalide yüzde 2.7, kirazda yüzde 1.8, çilekte yüzde 18.2, zeytinde yüzde 44.3 oranında artış olacağı öngörüldü.
    • Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 10.4, portakalda yüzde 38.7, limonda yüzde 22, sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 5.3 oranında artış olurken antep fıstığında yüzde 66.3 oranında azalış olacağı tahmin edildi.
    • İncir üretimi değişim göstermemiş olup 320 bin ton olacağı tahmin edildi. Muz da ise yüzde 11.5 oranında artış olacağı öngörüldü.
    Etiketler:
    Tahıl, Meyve, Sebze, Tarım, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜİK
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