TÜİK: Bitkisel üretim azalacak

Bir önceki yıla göre buğday üretiminin yüzde 7.3 oranında azalarak 19 milyon ton, mısır üretiminin yüzde 1.5 oranında azalarak 6,4 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 6 oranında azalarak 7.8 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 3,6 oranında azalarak 285 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 6.5 oranında artarak yaklaşık 335 bin ton olacağı öngörüldü.