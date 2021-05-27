Kayıt
14:31 27 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Eşini göğsünden vuran kişi

    Eşini göğsünden vuran 72 yaşındaki koca, 2 ay sonra serbest

    © İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - SEFA TETİK
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 618
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1044596558_0:1048:2000:2173_1200x675_80_0_0_8048fa5cef4451a7c908eb68bd9fbd56.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105271044596689-karisini-silahla-gogsunden-vurdu-2-ay-sonra-serbest-kaldi/

    Erzurum’da 72 yaşındaki adam evli olduğu kadını evin kapılarını kilitleyip göğsünden vurdu. Hastanede 2 hafta yaşam mücadelesi veren kadın ölümden döndükten 2 ay sonra kocası serbest bırakıldı.

    Erzurum’un Yakutiye ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Meliha A., 20 yıl önce 72 yaşındaki Mehmet A. ile ikinci evliliğini yaptı. İlk evliliğinden olan 24 yaşındaki kızı P.A. ile birlikte Mehmet A. ile yaşayan Meliha A. iddiaya göre 20 yıllık evliliği boyunca eşinden şiddet gördü. Kızıyla birlikte sürekli küfür ve hakaret işiten kadın Mehmet A'dan boşanmak istese de korktuğu için boşanamadı.

    İHA'nın haberine göre 19 Mart'ta Mehmet A. evli olduğu kadından ve üvey kızından evin anahtarlarını istedi. Meliha A. eşine anahtarı verse de üvey kızı P.A. annesine ve kendisine Mehmet A.’nın zarar vereceğini düşündüğü için anahtar kayboldu diyerek vermedi. Burada çıkan tartışma büyüdü ve ardından Mehmet A. üvey kızı P.A.’ya tokat attı. Bunun üzerine yatak odasına giden adam ruhsatsız silahına davrandı. Silah doldurma sesini duyan Meliha A. ve kızı P.A. hemen yan odaya kaçtı.

    Kapıyı kilitlemek isteyen Meliha A., o anda kafasına dayanan silahı görünce paniğe kapıldı. Kilitlemek istediği kapının anahtar deliği üzerinden giren kurşunla göğsünden vurulan Meliha A. kanlar içinde yere yığıldı. Çığlıklar atarak polisi arayan P.A., yardım isterken, kısa süre sonra olay yerine gelen polislere pencereden evin anahtarını attı.

    Eve giren polisler, silahlı Mehmet A.’yı gözaltına alırken, sağlık ekibi ise yaralı Meliha A.’yı Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Göğsünden girip, sırtından çıkan mermiyle ağır yaralanan Meliha A., geçirdiği ameliyatın ardından günlerce yoğun bakımda kaldı. Eşi Mehmet A. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Ölümden dönen Meliha A., hastaneden çıktıktan sonra kızı P.A. ile başka bir eve taşınarak boşanma davası açtı. Mehmet A. ise sadece 59 gün kaldığı cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Meliha A. kazandığı yaşam mücadelesine rağmen mahkeme kararıyla şaşırdı.

    ''bu yeni kanun bundan sonra kapılar kilitli olacak' dedi'

    Yaşadığı korku dolu anları anlatan Meliha A., yıllardır Mehmet A.'nın kendisini öldürmekle tehdit ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

    "Benim anahtarımı aldı ve evin kapılarını kilitledi. Kızım sebebini sorunca 'bu yeni kanun bundan sonra kapılar kilitli olacak' dedi. Kızımdan istedi kızım anahtar 'kaybold' dedi. Çünkü kızım anladı bizi öldüreceğini. Sürekli 20 yıl boyunca tartışırdık. Ben boşanmak istedim bırak gideyim dedim yıllarca bana seni öldüreceğim dedi. Sonra oğlu aradı, eşim telefona sen bak dedi. Mutfakta oğluyla konuştum. Ona dedim ki baban bizi öldürecek ben polise gideceğim. O sırada eşim geldi sinirlendi ve kızıma tokat attı. Sen şimdi göreceksin deyip mutfaktan çıktı. Sonra silah doldurma sesi geldi. Biz odaya kaçtık kızımla sonra kapıya geldi. Seni öldüreceğim deyip kapıyı zorlamaya başladı. Aradan baktım o sıra silahı kafama doğrulttu. Ben o ara zorla kapıyı kapatmaya çalışırken silah patladı. Baktım göğsümden kanlar akıyor sonra ben kapının önüne düştüm. Ambulans gelip beni almış polisler de eşimi yakalamışlar."

    'Herkese ben onu öldüreceğim sağ bırakmayacağım diyor'

    Serbest kalan adamın halen kendisini tehdit ederek öldürmek istediğini söyleyen Meliha A.,"Mahkeme o adamı serbest bıraktı. Ben istiyorum ki tekrar içeri alsınlar. Bana yaptığının cezasını çeksin. Ben ne kadar çile çektiysem o da çile çeksin istiyorum. Bana çok zulüm etti, çok hakaret etti. Ben ona hiçbir şey yapmadım. Hasta olduğu zamanlar ben götürdüm onu hastaneye, ameliyat olduğunda ne oğlu ne kardeşleri sahip çıktı yine ben vardım yanında. Perişanız biz kızımla dışarda kaldık. Herkese ben onu öldüreceğim sağ bırakmayacağım diyor. 72 yaşındayım içeride yaşasam ne dışarda yaşasam ne diyormuş. Gece bile yatamıyorum korkudan" şeklinde konuştu.

    Meliha A.’nın avukatı Serkan Tanas ise geç gelen adaletin adalet olmadığını, bu yüzden şahsın en hızlı şekilde yargılanıp en ağır cezayı alması gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

    "Sanık müvekkilimizin göğüs bölgesine tek bir kurşun kullanarak yaralamıştır. Şahıs öldürücü bölgeye ateş etmesine rağmen 2 ay sonra tahliye ediliyor. Cumhuriyet Başsavcılığı ile gerekli görüşmeleri yaptık şu aşamada dosya açıldı. Dosya şu anda Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yakın zamanda yargılama başlanacak. Şahıs için 20-30 yıl arasında bir hapis cezası isteniyor. Müvekkilim öldürücü bölgeden yaralanıyor, öldürmeye teşebbüs ediliyor ve 2 ay sonra bu şahıs serbest kalıyor. Artık adaletin tecelli etmesi için uğraşmak istiyoruz. Ortada olay var ama adaletin sağlandığından bahsedemeyiz. Ben bunu avukat olarak kendime bile anlatamıyorum bunu hakimlerin vicdanına bırakıyorum. Eğer benim müvekkilim öldürüldükten sonra yargı bir şey yapacaksa hiç yapmasın. Şahıs serbest kaldıktan sonra müvekkilim şahsın yakınları tarafından aranıp haberin olsun kocan serbest bırakıldı deniliyor. Bunu bir tehdit olarak algılamak çok normal bir durum. Biz yargı sistemine şunu diyoruz geç gelen adaletin adalet olmadığını düşünüyoruz. Eğer bir şey yapacaksanız insanlar ölmeden sistemi devreye sokun ve adaletli karar verin sırf bir şahıs 70 yaşında diye böyle bir yargılama yapmayın."

    Şahsın suçu kabul etmesine rağmen serbest kaldığını ifade eden Tanas, "Şahıs ifadesinde bir sebep göstermedi. Sadece ateş ettiğini kabul etti. Evin kapısını ise hırsızdan korunmak için kilitlediğini söyledi. Tamamen suçtan kurtulmaya yönelik adeta bir çocuğun aklına gelecek iddialardı" dedi.

    Etiketler:
    Silah, Şiddet, Hastane, Erkek, Kadın, Erzurum
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında: 'Türkiye'ye futbolcu olmak için gelmiştim'
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi rekor kırdı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet