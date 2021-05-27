‘Erdoğan, haziranda Bakü ile Karabağ’ın Şuşa kentini ziyaret edecek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 15 Haziran’da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gideceği, ertesi gün de bir okulun temel atma törenine katılmak için Karabağ’daki Şuşa kentine bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de bir diplomatik kaynak, Sputnik haber ajansına demecinde, “15 Haziran’da Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Azerbaycan’ı ziyaret etmesi bekleniyor. Ertesi gün de Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının Karabağ’ın Şuşa kentini ziyareti bekleniyor” dedi.

Kaynak ayrıca, Erdoğan’ın, Karabağ’ın ikinci büyük kenti olan Şuşa’yı ziyareti sırasında burada bir okulun temel atma töreninin gerçekleşmesinin planlandığını da kaydetti.

Erdoğan’ın Bakü ve Şuşa ziyaretleri şu an için resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Ancak daha önce Azerbaycan haber ajansı Report, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a atıfla, Erdoğan’ın gelecek haftalarda Bakü’yü ziyaret edeceğini aktarmıştı.

Daha önce Karabağ’daki Ermeni güçlerin denetiminde olan Şuşa kenti, geçtiğimiz sonbaharda burada yaşanan şiddetli çatışmaları takiben, Azerbaycan’ın kontrolüne geçmişti.