İçişleri Bakanı Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına yönelik şiddetle ilgili açıklamasında ''Bir kadın gidecek polise 'Ben sıkıntıdayım, yardım et' diyecek, polis ona "Git müracaat et" dedikten sonra görevden alınmayla karşı karşıyadır. 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aile içi şiddetle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, bir kadının polise gidip "Ben sıkıntıdayım, yardım et" dedikten sonra polisin ona "Git müracaat et" demesi halinde görevden alınmayla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Talimatının bu yönde olduğunu belirten Soylu, sözlerine şöyle devam etti: