Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'PCR testi' açıklaması: Avrupa’daki uygulamaların Türkiye’de geçerli olması gerekiyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'dan Türkiye'ye seyahatlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi konusunda, "Bu konu gündemimize geldi. Biz pazartesi günü bunu netleştiririz diye düşünüyorum. Avrupa’daki uygulamaların Türkiye’de geçerli olması gerekiyor. Bizim görüşümüz bu" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ziyarette bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de muhataplarıyla yaptığı görüşme sonrasında, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Almaier ve Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiss ile toplantı yaptıklarını anlatan Ersoy, "Öncelikli olarak güvenli turizm seyahati için Türkiye’nin yaptıklarını tekrar kendilerine anlattık" diye konuştu.

Türkiye'de güvenli turizm sertifikalarının geçen yıl başlatıldığını belirten Ersoy, "Çok olumluydu. Bu sene bu çalışmalar genişletildi. Daha yaygın bir şekilde turizm ile ilgili tabana yayıldı. Aşılamayla ilgili gelişmeleri kendilerine anlattık. Yoğun bir şekilde aşılama Haziran itibarıyla Alman aşısı olan BioNTech ile hızlanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

'Onların aldığı kararlara Türkiye’yi de uyumlu hale getireceğiz'

Ersoy, Almanya'dan Türkiye'ye seyahatlerde, PCR testi istenmesi konusunun Alman mevkidaşı ile gündeme geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Bu konu gündemimize geldi. Biz pazartesi günü bunu netleştiririz diye düşünüyorum. Avrupa’daki uygulamaların Türkiye’de geçerli olması gerekiyor. Bizim görüşümüz bu. Biliyorsunuz Avrupa Birliği geçen hafta aşılanmış vatandaşlardan aşı belgesi dışında başka herhangi bir belge istenmemesi kararı aldı. Onlar Green-Pass-Yeşil Belge diyorlar. O belgelerin hepsiyle ilgili başvurularımızı yaptık. Bugünde Türk ve Alman sağlık bakanlığının yetkilileri bununla ilgili konuşuyor. Dediğim gibi Almanya’da uygulamaların hemen hemen hepsi Türkiye’de geçerli olacakmış gibi biz hazırlıyoruz. Bu iş fazla uzamaz. Bu hafta içinde hepsi netleşir. Onların aldığı kararlara Türkiye’yi de uyumlu hale getireceğiz."

Sağlık Bakanlığı ile Almanya Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, bugün çevrim içi bir toplantı düzenlediklerini aktaran Ersoy, "Onlar da ihtiyaç duydukları verileri birbirleriyle paylaşıyorlar. Zamanlama açısından iyi oldu. Almanya yarın ve ertesi gün ülke seyahat sınırlamaları ile güncelleme yapacak. O açıdan zamanlamamız iyi oldu diye düşünüyorum. Alman meslektaşlarımızda aslında bu trafiğin bir an hızlı başlamasını istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, Almanya ile Türkiye arasındaki köklü ilişkilere atıfta bulunarak "Çok fazla sayıda Türk vatandaşı Almanya’da yaşıyor. Onlar doğal tatil trafiği olarak Türkiye’yi kullanıyorlar. Bu sadece Almanların Türkiye’de tatilleri geçirmesi açısından değil, Almanya’daki yerleşik Türk vatandaşlarının da Türkiye seyahatlerinin koordine edilmesinin açısından çok çok önemli. Bütün bunlara baktığımız zaman bu trafiği güvenli bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Bilgi alışverişini yaptık. Onlar diğer ilgili bakanlıklar verdiğimiz verileri değerlendirip yarın öbür gün belli gelişmeler olacak diye düşünüyorum" dedi.

'Fiyat tatmin dediğiniz zaman Avrupa’da kıyasladığınız zaman en iyi durumda olan Türkiye'

Türkiye'nin her şey dahil konseptiyle çalıştığını vurgulayan Ersoy, Türkiye’nin aile tatili konusunda öncelikli olduğunu kaydetti.

Ersoy, Türkiye’nin Avrupa'da İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi diğer tatil bölgelerine göre fiyat tatmin oranında en iyi durumda olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Türkiye ucuz bir ülke mi? Hayır, o kadar ucuz bir ülke değil ama fiyat tatmin oranı olarak çok yüksek bir ülke. O açıdan Alman vatandaşları bunun farkında. Gerekli trafik güvenliği sağlandıktan sonra zaten Türkiye’de hızlı bir trafik akışı olacağını biz düşünüyoruz. Turizm Geliştirme Ajansı birlikte geçen seneden itibaren çok yoğun tanıtım başladı. Etkili de tanıtım yapılıyor. Türkiye’nin artık belli noktalarda belli ürünlerle değil, birçok ürünüyle pazarda yer buluyor. Kültür, sanat, gastronomi, bisiklet yolları ve cruise vs. aklınıza gelebilecek birçok noktada deniz kum güneş dışında talep alan bir ülke oldu. O açıdan trafiği başlattığımız zaman Türkiye açısından hızlı bir çıkış bekliyoruz. Fiyat tatmin dediğiniz zaman Avrupa'da kıyasladığınız zaman en iyi durumda olan ülke. Bunu da Alman turistler çok iyi biliyor, farkındalar."

'Son 40 günlük bir sıkıntı çekildi ama sonuçlar Avrupa tarafından da çok tatmin edici görülüyor'

Türkiye'de yakın geçmişte uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının sonuçları konusunda ise Ersoy, şunları kaydetti:

"Son 40 günlük bir sıkıntı çekildi ama sonuçlar Avrupa tarafından da çok tatmin edici görülüyor. Vakalardaki hızlı düşüş ve bunun bu şekilde korunuyor olması gidişatın böyle olması dikkatlerini çekiyor. Bir şeyi özellikle vurguladık. Türkiye genelinde ciddi düşüş var tatil bölgelerinde yüzde 50 daha da düşüş var. Avrupa'nın istediği hedeflere çok yaklaşmış durumdayız. Onların da dikkatini çekmiş durumda. Türkiye'deki Sinovac aşısı ile Avrupa Birliği'nden (AB) bir karar çıkmış değil, reddetmiş değiller. Sadece gerekli verileri topluyorlar. Kısa süre içerisinde AB onunla ilgili kararını da verir diye düşünüyorum."